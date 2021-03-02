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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 02 марта 2021
Боруссия М
02.03.2021, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
66'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
90'
+6
Желтая карточка
М. Хитц
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
90'
+2
90'
+2
Вторая желтая
М. Дауд
90'
+1
Замена
Д. Загаду
️️️️
Д. Беллингем
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Штиндль
76'
Замена
Д. Закария
️️️️
К. Крамер
76'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Тюрам
76'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Й. Хофманн
68'
68'
Замена
Т. Азар
️️️️
Д. Санчо
66'
ГОЛ! 0:1!
Д. Санчо
50'
Желтая карточка
М. Ройс
Желтая карточка
Л. Штиндль
32'
29'
Желтая карточка
М. Дауд
5'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Геррейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
10
Джованни Рейна
АП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Зиппель
5
Бенсебаини
28
Гинтер
30
Эльведи
22
Ляйнер
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
3-2-2-2-1
1
Хитц
3
Морей
15
Хуммельс
22
Геррейру
27
Делэни
23
Джан
5
Беллингем
81
Дауд
19
Санчо
18
Ройс
9
Холанд
13
Штиндль
17
Вольф
17
Вольф
13
Штиндль
23
Крамер
6
Закария
6
Закария
23
Крамер
7
Хофманн
19
Лазаро
19
Лазаро
7
Хофманн
9
Тюрам
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Тюрам
22
Геррейру
14
Шульц
14
Шульц
22
Геррейру
5
Беллингем
23
Загаду
23
Загаду
5
Беллингем
19
Санчо
9
Азар
9
Азар
19
Санчо
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
10
Джованни Рейна
АП
19
Рейньер
АП
1
Роман Бюрки
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
Остались в запасе
10
Джованни Рейна
АП
19
Рейньер
АП
1
Роман Бюрки
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
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