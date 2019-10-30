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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 30 октября 2019
Боруссия Д
30.10.2019, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Боруссия М
77'
Ю. Брандт
80'
Ю. Брандт
71'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
83'
Желтая карточка
Д. Закария
ГОЛ! 2:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Т. Азар
80'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Л. Пищек
77'
71'
ГОЛ! 0:1!
М. Тюрам
Пас отдал
О. Вендт
Желтая карточка
Н. Шульц
69'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия Д
1
Эрик Эльшлегель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Боруссия М
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
4-1-1-3-1
1
Хитц
14
Шульц
25
Аканджи
23
Загаду
26
Пищек
5
Вайгль
28
Витсель
9
Азар
8
Брандт
19
Санчо
7
Брун-Ларсен
4-1-2-2-1
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
5
Байер
5
Бенсебаини
6
Закария
10
Нойхаус
8
Бенеш
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Тюрам
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
1
Эрик Эльшлегель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Эрик Эльшлегель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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