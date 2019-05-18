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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 18 мая 2019
Боруссия М
18.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
45'
Д. Санчо
54'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
Пас отдал
К. Пулишич
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Санчо
32'
Желтая карточка
Т. Делэни
Желтая карточка
К. Крамер
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-2-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
5
Байер
28
Гинтер
6
Закария
23
Крамер
9
Азар
7
Хофманн
16
Траоре
18
Дрмич
3-2-1-3-1
1
Бюрки
26
Пищек
25
Аканджи
22
Геррейру
5
Вайгль
27
Делэни
28
Витсель
11
Пулишич
18
Ройс
27
Гетце
19
Санчо
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
7
Патрик Херрманн
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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