Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 21 апреля 2012
Боруссия Д
21.04.2012, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия М
23'
И. Перишич
59'
С. Кагава
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
Замена
С. Бендер
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
М. Гетце
️️️️
С. Кагава
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
И. Гюндоган
Замена
О. Вендт
️️️️
Х. Аранго
Замена
А. Ринг
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ! 2:0!
С. Кагава
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
С. Кагава
ГОЛ! 1:0!
И. Перишич
Пас отдал
М. Шмельцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
5
Себастьян Кель
(К)
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
(К)
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
24
Тони Янчке
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Юки Оцу
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
8
Амин Юнес
АП
4-2-3-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
5
Кель
20
Гюндоган
14
Перишич
10
Кагава
16
Блащиковски
9
Левандовски
3-2-2-2-1
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
4
Брауверс
4
Данте
39
Штранцль
3
Дамс
24
Янчке
18
Аранго
7
Херрманн
18
Ройс
9
Ханке
16
Блащиковски
5
Бендер
5
Бендер
16
Блащиковски
20
Гюндоган
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
10
Кагава
27
Гетце
27
Гетце
10
Кагава
18
Аранго
17
Вендт
17
Вендт
18
Аранго
7
Херрманн
4
Ринг
4
Ринг
7
Херрманн
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Юки Оцу
ЦП
28
Янис Бласвих
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Юки Оцу
ЦП
28
Янис Бласвих
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:25 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2 (HD)" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Боруссия Д
Боруссия М
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+