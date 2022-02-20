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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 20 февраля 2022
Боруссия Д
20.02.2022, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
6 : 0
Завершен
Боруссия М
26'
М. Ройс
32'
Д. Мален
70'
М. Вольф
74'
Ю. Мукоко
81'
М. Ройс
90'
Э. Джан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Э. Джан
90'
ГОЛ! 5:0!
М. Ройс
Пас отдал
М. Хуммельс
81'
78'
Замена
К. Крамер
️️️️
К. Коне
ГОЛ! 4:0!
Ю. Мукоко
Пас отдал
М. Ройс
74'
ГОЛ! 3:0!
М. Вольф
Пас отдал
М. Ройс
70'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Мален
68'
Замена
М. Вольф
️️️️
Т. Азар
68'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Геррейру
67'
67'
Замена
Д. Скалли
️️️️
С. Ляйнер
46'
Замена
М. Тюрам
️️️️
М. Фридрих
Замена
М. Понграчич
️️️️
Д. Загаду
42'
Желтая карточка
М. Дауд
35'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мален
Пас отдал
М. Ройс
32'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Рейна
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
26'
14'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Желтая карточка
Д. Загаду
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Джованни Рейна
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Кобель
22
Геррейру
15
Хуммельс
23
Загаду
23
Джан
5
Беллингем
81
Дауд
9
Азар
10
Рейна
18
Ройс
14
Мален
3-2-2-1-2
1
Зоммер
28
Гинтер
5
Фридрих
30
Эльведи
22
Ляйнер
5
Бенсебаини
17
Коне
10
Нойхаус
7
Хофманн
7
Эмболо
14
Плеа
9
Азар
27
Вольф
27
Вольф
9
Азар
22
Геррейру
14
Шульц
14
Шульц
22
Геррейру
23
Загаду
5
Понграчич
5
Понграчич
23
Загаду
10
Рейна
8
Брандт
8
Брандт
10
Рейна
14
Мален
14
Мукоко
14
Мукоко
14
Мален
5
Фридрих
9
Тюрам
9
Тюрам
5
Фридрих
22
Ляйнер
29
Скалли
29
Скалли
22
Ляйнер
17
Коне
23
Крамер
23
Крамер
17
Коне
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
1
Марвин Хитц
ВР
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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