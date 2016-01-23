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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 23 января 2016
Боруссия М
23.01.2016, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
58'
Раффаэл
41'
М. Ройс
50'
Г. Мхитарян
75'
И. Гюндоган
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ю. Корб
90'
+2
Замена
Й. Хофманн
️️️️
М. Дауд
80'
Замена
М. Хинтереггер
️️️️
Н. Эльведи
80'
76'
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Обамеянг
75'
ГОЛ! 1:3!
И. Гюндоган
Пас отдал
Г. Мхитарян
74'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
70'
Замена
Э. Дурм
️️️️
М. Ройс
69'
Замена
М. Гинтер
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
Н. Эльведи
67'
ГОЛ! 1:2!
Раффаэл
Пас отдал
Л. Штиндль
58'
50'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Ройс
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
И. Гюндоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Зоммер
4
Корб
30
Эльведи
6
Нордтвейт
17
Вендт
15
Кристенсен
19
Джонсон
81
Дауд
13
Штиндль
16
Траоре
11
Раффаэл
4-1-3-1-1
1
Бюрки
26
Пищек
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
33
Пак Чжу-Ху
5
Вайгль
22
Мхитарян
8
Кастро
20
Гюндоган
18
Ройс
7
Обамеянг
81
Дауд
7
Хофманн
7
Хофманн
81
Дауд
30
Эльведи
13
Хинтереггер
13
Хинтереггер
30
Эльведи
4
Корб
18
Дрмич
18
Дрмич
4
Корб
8
Кастро
28
Гинтер
28
Гинтер
8
Кастро
18
Ройс
37
Дурм
37
Дурм
18
Ройс
7
Обамеянг
20
Рамос
20
Рамос
7
Обамеянг
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
21
Тобиас Зиппель
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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