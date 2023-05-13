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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 13 мая 2023
Боруссия Д
13.05.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
5 : 2
Завершен
Боруссия М
5'
Д. Мален
18'
Д. Беллингем (П)
20'
С. Аллер
32'
С. Аллер
90+5'
Д. Рейна
75'
Р. Бенсебаини (П)
85'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
ГОЛ! 5:2!
Д. Рейна
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
К. Крамер
85'
ГОЛ! 4:2!
Л. Штиндль
Пас отдал
Л. Нец
82'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Н. Эльведи
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
С. Аллер
79'
77'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
75'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Р. Бенсебаини
75'
Замена
Л. Нец
️️️️
К. Коне
75'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Н. Н'Гуму
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Мален
69'
Замена
М. Ройс
️️️️
Ю. Брандт
68'
68'
Замена
К. Крамер
️️️️
Ф. Нойхаус
Замена
С. Озкан
️️️️
М. Хуммельс
59'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Ю. Рюэрсон
59'
46'
Замена
К. Итакура
️️️️
Х. Вольф
ГОЛ! 4:0!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Мален
32'
ГОЛ! 3:0!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Мален
20'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Беллингем
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
27
Антони Модест
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
25
Зюле
27
Вольф
23
Джан
5
Беллингем
14
Адейеми
8
Брандт
22
Аллер
14
Мален
4-1-2-3
23
Ольшовски
22
Ляйнер
5
Фридрих
30
Эльведи
5
Бенсебаини
5
Вайгль
17
Коне
10
Нойхаус
7
Хофманн
17
Вольф
11
Н'Гуму
26
Рюэрсон
22
Геррейру
22
Геррейру
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
6
Озкан
6
Озкан
15
Хуммельс
14
Мален
10
Рейна
10
Рейна
14
Мален
8
Брандт
18
Ройс
18
Ройс
8
Брандт
22
Аллер
14
Мукоко
14
Мукоко
22
Аллер
17
Коне
25
Нец
25
Нец
17
Коне
30
Эльведи
24
Янчке
24
Янчке
30
Эльведи
17
Вольф
6
Итакура
6
Итакура
17
Вольф
10
Нойхаус
23
Крамер
23
Крамер
10
Нойхаус
11
Н'Гуму
13
Штиндль
13
Штиндль
11
Н'Гуму
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
21
Тобиас Зиппель
ВР
29
Джо Скалли
ПЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
21
Тобиас Зиппель
ВР
29
Джо Скалли
ПЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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