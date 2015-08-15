Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 15 августа 2015
Боруссия Д
15.08.2015, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Боруссия М
15'
М. Ройс
21'
П. Обамеянг
33'
Г. Мхитарян
50'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
Замена
С. Бендер
️️️️
С. Кагава
85'
79'
Замена
М. Дауд
️️️️
Г. Джака
Замена
К. Кампль
️️️️
М. Ройс
78'
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Обамеянг
77'
76'
Желтая карточка
Г. Джака
67'
Замена
Т. Азар
️️️️
Й. Дрмич
65'
Замена
П. Херрманн
️️️️
И. Траоре
ГОЛ! 4:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Ройс
50'
ГОЛ! 3:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
П. Обамеянг
33'
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Шмельцер
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
С. Кагава
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
4-1-2-2-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Вайгль
22
Мхитарян
20
Гюндоган
18
Ройс
10
Кагава
7
Обамеянг
4-1-1-2-2
1
Зоммер
15
Кристенсен
10
Шульц
24
Янчке
17
Вендт
34
Джака
19
Джонсон
16
Траоре
13
Штиндль
11
Раффаэл
18
Дрмич
10
Кагава
5
Бендер
5
Бендер
10
Кагава
18
Ройс
44
Кампль
44
Кампль
18
Ройс
7
Обамеянг
20
Рамос
20
Рамос
7
Обамеянг
16
Траоре
7
Херрманн
7
Херрманн
16
Траоре
34
Джака
81
Дауд
81
Дауд
34
Джака
18
Дрмич
9
Азар
9
Азар
18
Дрмич
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Новости команд
Все
Боруссия Д
Боруссия М
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+