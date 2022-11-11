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Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 11 ноября 2022
Боруссия М
11.11.2022, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
4 : 2
Завершен
Боруссия Д
4'
Й. Хофманн
26'
Р. Бенсебаини
30'
М. Тюрам
46'
К. Коне
19'
Ю. Брандт
40'
Н. Шлоттербек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
Замена
Л. Нец
️️️️
Й. Хофманн
90'
+4
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Л. Штиндль
90'
Замена
К. Итакура
️️️️
К. Коне
88'
78'
Замена
А. Пападопулос
️️️️
М. Хуммельс
71'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Д. Мален
59'
Замена
А. Модест
️️️️
Н. Шлоттербек
59'
Замена
С. Озкан
️️️️
Э. Джан
ГОЛ! 4:2!
К. Коне
Пас отдал
Й. Хофманн
46'
Замена
П. Херрманн
️️️️
К. Крамер
46'
46'
Замена
Т. Азар
️️️️
Д. Рейна
40'
ГОЛ! 3:2!
Н. Шлоттербек
34'
Желтая карточка
Р. Геррейру
ГОЛ! 3:1!
М. Тюрам
Пас отдал
Л. Штиндль
30'
ГОЛ! 2:1!
Р. Бенсебаини
Пас отдал
Й. Хофманн
26'
25'
Желтая карточка
М. Хуммельс
19'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Д. Беллингем
Желтая карточка
Л. Штиндль
9'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Л. Штиндль
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Юлиан Вайгль
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Боруссия М
33
Максимилиан Брюлл
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
87
Марко Пашалич
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Ольшовски
5
Бенсебаини
30
Эльведи
5
Фридрих
29
Скалли
23
Крамер
5
Вайгль
17
Коне
13
Штиндль
7
Хофманн
9
Тюрам
4-1-1-2-2
1
Кобель
4
Шлоттербек
15
Хуммельс
25
Зюле
22
Геррейру
23
Джан
5
Беллингем
10
Рейна
8
Брандт
14
Мукоко
14
Мален
13
Штиндль
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
13
Штиндль
7
Хофманн
25
Нец
25
Нец
7
Хофманн
17
Коне
6
Итакура
6
Итакура
17
Коне
23
Крамер
7
Херрманн
7
Херрманн
23
Крамер
14
Мален
14
Адейеми
14
Адейеми
14
Мален
15
Хуммельс
6
Пападопулос
6
Пападопулос
15
Хуммельс
23
Джан
6
Озкан
6
Озкан
23
Джан
10
Рейна
9
Азар
9
Азар
10
Рейна
4
Шлоттербек
27
Модест
27
Модест
4
Шлоттербек
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
33
Максимилиан Брюлл
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
33
Максимилиан Брюлл
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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