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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 03 октября 2009
Боруссия М
03.10.2009, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
38'
Л. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
Желтая карточка
Т. Левелс
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Т. Хайнал
Замена
О. Нойвилль
️️️️
П. Сталтери
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Л. Барриос
Замена
М. Ройс
️️️️
М. Меувис
Желтая карточка
Т. Хайнал
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
М. Зидан
Замена
К. Матмур
️️️️
Т. Маркс
ГОЛ! 0:1!
Л. Барриос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
7
Пол Сталтери
ПЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Марсел Меувис
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Роб Фрэнд
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
0
Деде
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
7
Тинга
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
18
Марко Ройс
АП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-4-2
26
Бэйлли
7
Сталтери
4
Данте
4
Брауверс
28
Левелс
18
Аранго
8
Меувис
4
Брэдли
14
Маркс
25
Бобадилья
9
Фрэнд
3-3-2-2
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
22
Овомойела
7
Тинга
0
Деде
15
Хайнал
8
Шахин
10
Барриос
10
Зидан
7
Сталтери
27
Нойвилль
27
Нойвилль
7
Сталтери
8
Меувис
18
Ройс
18
Ройс
8
Меувис
14
Маркс
10
Матмур
10
Матмур
14
Маркс
15
Хайнал
6
Гросскройц
6
Гросскройц
15
Хайнал
10
Зидан
16
Блащиковски
16
Блащиковски
10
Зидан
10
Барриос
16
Вальдес
16
Вальдес
10
Барриос
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
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