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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 19 октября 2019
Боруссия Д
19.10.2019, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
58'
М. Ройс
58'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
Замена
️️️️
Л. Пищек
90'
+6
Замена
️️️️
Д. Загаду
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
88'
Желтая карточка
Т. Янчке
78'
Замена
️️️️
Л. Штиндль
Замена
️️️️
М. Хитц
71'
63'
Замена
️️️️
П. Херрманн
63'
Замена
️️️️
Ф. Нойхаус
Желтая карточка
Т. Делэни
61'
Желтая карточка
Т. Делэни
61'
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
Пас отдал
Т. Азар
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
Т. Азар
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Боруссия М
31
Макс Грюн
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Харалампос Макридис
ЦФ
4-2-1-3
1
Бюрки
14
Шульц
25
Аканджи
15
Хуммельс
2
Хакими
5
Вайгль
27
Делэни
28
Витсель
9
Азар
18
Ройс
8
Брандт
4-2-1-3
1
Зоммер
22
Ляйнер
24
Янчке
30
Эльведи
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
8
Бенеш
14
Плеа
7
Эмболо
9
Тюрам
1
Хитц
1
Хитц
23
Загаду
23
Загаду
26
Пищек
26
Пищек
13
Штиндль
13
Штиндль
7
Херрманн
7
Херрманн
10
Нойхаус
10
Нойхаус
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
3
Матеу Морей
ПЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
14
Харалампос Макридис
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
3
Матеу Морей
ПЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
14
Харалампос Макридис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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