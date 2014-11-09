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Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 09 ноября 2014
Боруссия Д
09.11.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
59'
К. Крамер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
90'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
М. Ройс
89'
Замена
М. Гинтер
️️️️
С. Папастатопулос
84'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
83'
Желтая карточка
Э. Дурм
80'
75'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
Замена
К. Гросскройц
️️️️
С. Кагава
73'
66'
Желтая карточка
К. Крамер
65'
Замена
Т. Азар
️️️️
Раффаэл
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Крамер
59'
46'
Замена
О. Вендт
️️️️
Х. Нордтвейт
15'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
28
Андре Хан
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Вайденфеллер
19
Папастатопулос
5
Бендер
3
Суботич
37
Дурм
5
Кель
26
Пищек
22
Мхитарян
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
3-3-2-2
1
Зоммер
24
Янчке
39
Штранцль
18
Домингес
4
Корб
23
Крамер
6
Нордтвейт
7
Херрманн
28
Хан
11
Раффаэл
10
Крузе
19
Папастатопулос
28
Гинтер
28
Гинтер
19
Папастатопулос
10
Кагава
6
Гросскройц
6
Гросскройц
10
Кагава
18
Ройс
9
Иммобиле
9
Иммобиле
18
Ройс
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
6
Нордтвейт
17
Вендт
17
Вендт
6
Нордтвейт
11
Раффаэл
9
Азар
9
Азар
11
Раффаэл
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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