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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 15 марта 2014
Боруссия Д
15.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия М
77'
М. Йойич
31'
Раффаэл
40'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
89'
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Раффаэл
Замена
Ю. Шибер
️️️️
П. Обамеянг
82'
79'
Замена
Л. Рупп
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ! 1:2!
М. Йойич
77'
75'
Замена
Т. Маркс
️️️️
М. Крузе
70'
Вторая желтая
Х. Нордтвейт
68'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Замена
М. Дукщ
️️️️
Л. Пищек
67'
Замена
М. Йойич
️️️️
С. Кель
63'
Желтая карточка
Р. Левандовски
60'
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Крузе
Пас отдал
Х. Аранго
31'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Пас отдал
П. Херрманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-1-2-1-2
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Кель
6
Гросскройц
8
Шахин
7
Хофманн
9
Левандовски
7
Обамеянг
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
18
Домингес
39
Штранцль
4
Корб
23
Крамер
3
Дамс
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
5
Кель
18
Йойич
18
Йойич
5
Кель
26
Пищек
33
Дукщ
33
Дукщ
26
Пищек
7
Обамеянг
20
Шибер
20
Шибер
7
Обамеянг
11
Раффаэл
4
Брауверс
4
Брауверс
11
Раффаэл
7
Херрманн
10
Рупп
10
Рупп
7
Херрманн
10
Крузе
14
Маркс
14
Маркс
10
Крузе
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
33
Кристофер Хаймерот
ВР
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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