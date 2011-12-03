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Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 03 декабря 2011
Боруссия М
03.12.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
72'
М. Ханке
40'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
Замена
Р. Брауверс
️️️️
М. Ханке
+2
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Гросскройц
Замена
М. Леки
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
Л. Барриос
️️️️
С. Кагава
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
Ф. Сантана
ГОЛ! 1:1!
М. Ханке
Пас отдал
Р. Бобадилья
Желтая карточка
М. Шмельцер
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Гетце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Антонио Да Силва
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
4
Данте
39
Штранцль
24
Янчке
3
Дамс
33
Нойштедтер
6
Нордтвейт
18
Аранго
7
Херрманн
9
Ханке
25
Бобадилья
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
28
Сантана
15
Хуммельс
29
Шмельцер
5
Кель
20
Гюндоган
6
Гросскройц
10
Кагава
27
Гетце
9
Левандовски
25
Бобадилья
7
Леки
7
Леки
25
Бобадилья
9
Ханке
4
Брауверс
4
Брауверс
9
Ханке
6
Гросскройц
14
Перишич
14
Перишич
6
Гросскройц
27
Гетце
16
Блащиковски
16
Блащиковски
27
Гетце
10
Кагава
10
Барриос
10
Барриос
10
Кагава
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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