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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 06 марта 2010
Боруссия Д
06.03.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия М
13'
К. Гросскройц
54'
М. Зидан
70'
М. Зидан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
Желтая карточка
Р. Бобадилья
Замена
Ю. Кох
️️️️
К. Гросскройц
Замена
Т. Хайнал
️️️️
М. Зидан
Замена
Т. Янчке
️️️️
М. Ройс
Замена
Деде
️️️️
Я. Блащиковски
ГОЛ! 3:0!
М. Зидан
Пас отдал
Л. Барриос
Желтая карточка
М. Зидан
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
М. Брэдли
Замена
К. Матмур
️️️️
Р. Колаутти
ГОЛ! 2:0!
М. Зидан
Пас отдал
Л. Барриос
Желтая карточка
М. Брэдли
ГОЛ! 1:0!
К. Гросскройц
Пас отдал
М. Зидан
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
(К)
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Мохаммед Зидан
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
(К)
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
8
Марсел Меувис
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Боруссия М
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
4-4-1-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
28
Сантана
3
Суботич
22
Овомойела
6
Гросскройц
5
Кель
8
Шахин
16
Блащиковски
10
Зидан
10
Барриос
4-3-1-2
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Брауверс
4
Данте
3
Дамс
8
Меувис
4
Брэдли
18
Аранго
18
Ройс
9
Колаутти
25
Бобадилья
6
Гросскройц
22
Кох
22
Кох
6
Гросскройц
16
Блащиковски
0
Деде
0
Деде
16
Блащиковски
10
Зидан
15
Хайнал
15
Хайнал
10
Зидан
18
Ройс
24
Янчке
24
Янчке
18
Ройс
9
Колаутти
10
Матмур
10
Матмур
9
Колаутти
4
Брэдли
9
Фрэнд
9
Фрэнд
4
Брэдли
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
22
Марк Циглер
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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