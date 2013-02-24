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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 24 февраля 2013
Боруссия М
24.02.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
67'
А. Юнес
31'
М. Гетце (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Л. Рупп
90'
+3
89'
Желтая карточка
Ф. Сантана
Желтая карточка
Т. Янчке
88'
82'
Замена
Н. Шахин
️️️️
Л. Пищек
Замена
П. Млапа
️️️️
А. Юнес
80'
71'
Замена
Б. Байнер
️️️️
М. Ляйтнер
ГОЛ! 1:1!
А. Юнес
67'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
М. Ханке
63'
46'
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Хуммельс
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Гетце
Желтая карточка
М. тер Стеген
30'
Желтая карточка
Т. Маркс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
14
Торбен Маркс
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
21
Оливер Кирх
ПП
44
Балинт Байнер
ЦФ
3-3-1-1-1
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
39
Штранцль
18
Домингес
3
Дамс
14
Маркс
24
Янчке
10
Рупп
8
Юнес
9
Ханке
4-1-3-2
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
5
Кель
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
6
Гросскройц
27
Гетце
18
Ройс
10
Рупп
4
Брауверс
4
Брауверс
10
Рупп
9
Ханке
26
де Йонг
26
де Йонг
9
Ханке
8
Юнес
26
Млапа
26
Млапа
8
Юнес
78
Ляйтнер
44
Байнер
44
Байнер
78
Ляйтнер
15
Хуммельс
28
Сантана
28
Сантана
15
Хуммельс
26
Пищек
8
Шахин
8
Шахин
26
Пищек
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
34
Гранит Джака
ОП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
34
Гранит Джака
ОП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 18:25 (прямая)
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