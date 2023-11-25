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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 25 ноября 2023
Боруссия Д
25.11.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
4 : 2
Завершен
Боруссия М
30'
М. Забитцер
32'
Н. Фуллкруг
45'
Д. Гиттенс
90+7'
Д. Мален
13'
Р. Райц
28'
К. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
ГОЛ! 4:2!
Д. Мален
90'
+7
Замена
М. Вольф
️️️️
М. Ройс
90'
+4
87'
Желтая карточка
К. Коне
82'
Замена
К. Крамер
️️️️
Ю. Вайгль
Желтая карточка
Ю. Брандт
80'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Н. Фуллкруг
75'
73'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
А. Плеа
73'
Замена
Р. Хак
️️️️
Ф. Онора
Замена
Д. Мален
️️️️
Д. Гиттенс
67'
Замена
С. Озкан
️️️️
Э. Джан
67'
61'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Р. Райц
54'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
46'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Джордан
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Забитцер
46'
ГОЛ! 3:2!
Д. Гиттенс
Пас отдал
Н. Фуллкруг
45'
ГОЛ! 2:2!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Д. Гиттенс
32'
ГОЛ! 1:2!
М. Забитцер
Пас отдал
Ю. Брандт
30'
28'
ГОЛ! 0:2!
К. Коне
Пас отдал
Н. Эльведи
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Райц
Пас отдал
А. Плеа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кобель
5
Бенсебаини
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
20
Забитцер
18
Ройс
8
Брандт
11
Гиттенс
10
Фуллкруг
4-1-2-1-2
1
Николас
29
Скалли
30
Эльведи
8
Вебер
25
Нец
5
Вайгль
21
Райц
17
Коне
9
Онора
9
Джордан
14
Плеа
18
Ройс
27
Вольф
27
Вольф
18
Ройс
23
Джан
6
Озкан
6
Озкан
23
Джан
20
Забитцер
10
Рейна
10
Рейна
20
Забитцер
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
10
Фуллкруг
14
Мукоко
14
Мукоко
10
Фуллкруг
5
Вайгль
23
Крамер
23
Крамер
5
Вайгль
14
Плеа
10
Нойхаус
10
Нойхаус
14
Плеа
9
Онора
25
Хак
25
Хак
9
Онора
21
Райц
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
21
Райц
9
Джордан
70
Чванчара
70
Чванчара
9
Джордан
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
23
Ян Ольшовски
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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