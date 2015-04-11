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Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 11 апреля 2015
Боруссия М
11.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Д
1'
О. Вендт
32'
Раффаэл
67'
Х. Нордтвейт
77'
И. Гюндоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
Замена
М. Дауд
️️️️
П. Херрманн
90'
+3
Замена
А. Хан
️️️️
Раффаэл
89'
77'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Т. Азар
️️️️
Ф. Джонсон
77'
77'
ГОЛ! 3:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
Ж. Дудзяк
70'
Замена
Ж. Дудзяк
️️️️
М. Шмельцер
ГОЛ! 3:0!
Х. Нордтвейт
67'
63'
Замена
А. Рамос
️️️️
С. Кагава
ГОЛ! 2:0!
Раффаэл
Пас отдал
П. Херрманн
32'
Желтая карточка
Р. Брауверс
12'
ГОЛ! 1:0!
О. Вендт
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Милош Йойич
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Зоммер
4
Брауверс
6
Нордтвейт
18
Домингес
17
Вендт
34
Джака
24
Янчке
19
Джонсон
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
4-1-3-1-1
1
Вайденфеллер
19
Папастатопулос
3
Суботич
15
Хуммельс
29
Шмельцер
5
Кель
16
Блащиковски
20
Гюндоган
22
Мхитарян
10
Кагава
7
Обамеянг
11
Раффаэл
28
Хан
28
Хан
11
Раффаэл
7
Херрманн
81
Дауд
81
Дауд
7
Херрманн
19
Джонсон
9
Азар
9
Азар
19
Джонсон
29
Шмельцер
28
Дудзяк
28
Дудзяк
29
Шмельцер
7
Обамеянг
9
Иммобиле
9
Иммобиле
7
Обамеянг
10
Кагава
20
Рамос
20
Рамос
10
Кагава
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
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