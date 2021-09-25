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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 25 сентября 2021
Боруссия М
25.09.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия Д
37'
Д. Закария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
85'
Желтая карточка
Д. Беллингем
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Й. Хофманн
83'
82'
Замена
М. Вольф
️️️️
Т. Менье
82'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Геррейру
82'
Замена
Рейньер
️️️️
Д. Мален
Замена
К. Крамер
️️️️
К. Коне
73'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Нец
70'
Желтая карточка
К. Коне
59'
57'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Ю. Мукоко
46'
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Понграчич
Желтая карточка
Л. Нец
45'
+2
40'
Вторая желтая
М. Дауд
ГОЛ! 1:0!
Д. Закария
37'
35'
Желтая карточка
М. Понграчич
Желтая карточка
Л. Штиндль
33'
Желтая карточка
Д. Закария
13'
10'
Желтая карточка
М. Дауд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
17
Куадио Коне
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
3-3-2-2
1
Зоммер
24
Янчке
30
Эльведи
28
Гинтер
25
Нец
6
Закария
29
Скалли
13
Штиндль
7
Хофманн
17
Коне
7
Эмболо
3-2-3-2
1
Кобель
15
Хуммельс
28
Аканджи
5
Понграчич
12
Менье
22
Геррейру
5
Беллингем
28
Витсель
81
Дауд
14
Мукоко
14
Мален
17
Коне
23
Крамер
23
Крамер
17
Коне
7
Хофманн
8
Бенеш
8
Бенеш
7
Хофманн
25
Нец
17
Вольф
17
Вольф
25
Нец
12
Менье
27
Вольф
27
Вольф
12
Менье
22
Геррейру
14
Шульц
14
Шульц
22
Геррейру
14
Мален
19
Рейньер
19
Рейньер
14
Мален
5
Понграчич
9
Азар
9
Азар
5
Понграчич
14
Мукоко
7
Кнауфф
7
Кнауфф
14
Мукоко
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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