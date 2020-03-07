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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 07 марта 2020
Боруссия М
07.03.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
50'
Л. Штиндль
8'
Т. Азар
71'
А. Хакими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
90'
+3
Замена
М. Аканджи
️️️️
Э. Холанд
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
90'
+1
89'
Желтая карточка
Р. Геррейру
Желтая карточка
С. Ляйнер
89'
Желтая карточка
М. Гинтер
84'
83'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Т. Азар
Замена
Б. Эмболо
️️️️
К. Крамер
77'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
76'
76'
Желтая карточка
Д. Санчо
73'
Желтая карточка
Э. Джан
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Хакими
Пас отдал
Д. Санчо
66'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Ю. Брандт
Замена
М. Тюрам
️️️️
Й. Хофманн
65'
Желтая карточка
К. Крамер
62'
ГОЛ! 1:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
А. Плеа
50'
45'
Желтая карточка
Д. Загаду
41'
Желтая карточка
А. Витсель
Замена
Т. Янчке
️️️️
Д. Закария
36'
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Азар
Пас отдал
Э. Холанд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
4-2-1-2-1
1
Зоммер
5
Бенсебаини
28
Гинтер
30
Эльведи
22
Ляйнер
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
3-3-1-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
15
Хуммельс
23
Загаду
2
Хакими
23
Джан
22
Геррейру
28
Витсель
8
Брандт
9
Азар
9
Холанд
7
Хофманн
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Хофманн
6
Закария
24
Янчке
24
Янчке
6
Закария
23
Крамер
7
Эмболо
7
Эмболо
23
Крамер
9
Азар
10
Рейна
10
Рейна
9
Азар
8
Брандт
19
Санчо
19
Санчо
8
Брандт
9
Холанд
25
Аканджи
25
Аканджи
9
Холанд
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Боруссия-Парк
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