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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 29 сентября 2012
Боруссия Д
29.09.2012, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
5 : 0
Завершен
Боруссия М
35'
М. Ройс
40'
Н. Суботич
70'
М. Ройс
79'
И. Гюндоган
85'
Я. Блащиковски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
90'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
ГОЛ! 5:0!
Я. Блащиковски
Пас отдал
И. Гюндоган
85'
Замена
Ф. Сантана
️️️️
С. Кель
83'
ГОЛ! 4:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Я. Блащиковски
79'
77'
Замена
К. Хаймерот
️️️️
М. тер Стеген
Замена
С. Бендер
️️️️
М. Ройс
75'
75'
Замена
А. Ринг
️️️️
П. Херрманн
Замена
К. Гросскройц
️️️️
М. Гетце
71'
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
70'
62'
Замена
Б. Хргота
️️️️
М. Ханке
ГОЛ! 2:0!
Н. Суботич
Пас отдал
Я. Блащиковски
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Себастьян Кель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Александер Ринг
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-3-2-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
15
Хуммельс
26
Пищек
20
Гюндоган
5
Кель
16
Блащиковски
27
Гетце
18
Ройс
20
Шибер
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
4
Брауверс
18
Домингес
24
Янчке
34
Джака
3
Дамс
18
Аранго
7
Херрманн
9
Де Камарго
9
Ханке
18
Ройс
5
Бендер
5
Бендер
18
Ройс
5
Кель
28
Сантана
28
Сантана
5
Кель
27
Гетце
6
Гросскройц
6
Гросскройц
27
Гетце
1
тер Стеген
33
Хаймерот
33
Хаймерот
1
тер Стеген
7
Херрманн
4
Ринг
4
Ринг
7
Херрманн
9
Ханке
10
Хргота
10
Хргота
9
Ханке
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:25 (прямая)
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