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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 22 апреля 2017
Боруссия М
22.04.2017, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия Д
43'
Л. Штиндль
48'
М. Шмельцер (АГ)
10'
М. Ройс (П)
59'
П. Обамеянг
87'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
90'
+3
Желтая карточка
Р. Бюрки
87'
Замена
Э. Мор
️️️️
У. Дембеле
87'
ГОЛ! 2:3!
Р. Геррейру
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
Ю. Корб
️️️️
Н. Эльведи
81'
79'
Желтая карточка
М. Мерино
Желтая карточка
Н. Эльведи
71'
Замена
П. Херрманн
️️️️
И. Траоре
71'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
М. Дауд
64'
59'
ГОЛ! 2:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
У. Дембеле
57'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
М. Ройс
54'
Желтая карточка
Г. Кастро
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Шмельцер
48'
ГОЛ! 1:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
А. Хан
43'
22'
Замена
М. Мерино
️️️️
Н. Шахин
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Ройс
Желтая карточка
М. Дауд
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
23
Вестергор
30
Эльведи
15
Кристенсен
5
Штробль
81
Дауд
16
Траоре
13
Штиндль
28
Хан
7
Хофманн
3-2-2-3
1
Бюрки
22
Геррейру
5
Бендер
28
Гинтер
37
Дурм
29
Шмельцер
8
Шахин
8
Кастро
10
Дембеле
18
Ройс
11
Пулишич
16
Траоре
7
Херрманн
7
Херрманн
16
Траоре
30
Эльведи
4
Корб
4
Корб
30
Эльведи
81
Дауд
8
Бенеш
8
Бенеш
81
Дауд
10
Дембеле
7
Мор
7
Мор
10
Дембеле
8
Шахин
23
Мерино
23
Мерино
8
Шахин
18
Ройс
7
Обамеянг
7
Обамеянг
18
Ройс
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3 (HD)
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