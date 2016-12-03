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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 03 декабря 2016
Боруссия Д
03.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Боруссия М
7'
П. Обамеянг
15'
Л. Пищек
64'
У. Дембеле
68'
П. Обамеянг
6'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
Замена
Э. Мор
️️️️
У. Дембеле
89'
82'
Замена
А. Хан
️️️️
Раффаэл
78'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Т. Азар
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Ройс
78'
73'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
М. Дауд
ГОЛ! 4:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Ройс
68'
ГОЛ! 3:1!
У. Дембеле
Пас отдал
М. Ройс
64'
Желтая карточка
Л. Пищек
36'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Н. Шахин
36'
ГОЛ! 2:1!
Л. Пищек
Пас отдал
М. Бартра
15'
14'
Желтая карточка
Т. Штробль
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Ройс
7'
6'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
26
Лукаш Пищек
ПП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
4
Юлиан Корб
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Боруссия Д
39
Хендрик Бонманн
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
3-4-2-1
1
Вайденфеллер
19
Папастатопулос
5
Бартра
28
Гинтер
29
Шмельцер
8
Шахин
8
Кастро
26
Пищек
18
Ройс
10
Дембеле
7
Обамеянг
3-2-2-2-1
1
Зоммер
15
Кристенсен
30
Эльведи
17
Вендт
23
Крамер
5
Штробль
4
Корб
81
Дауд
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
18
Ройс
11
Пулишич
11
Пулишич
18
Ройс
10
Дембеле
7
Мор
7
Мор
10
Дембеле
8
Шахин
5
Вайгль
5
Вайгль
8
Шахин
11
Раффаэл
28
Хан
28
Хан
11
Раффаэл
81
Дауд
23
Вестергор
23
Вестергор
81
Дауд
9
Азар
19
Джонсон
19
Джонсон
9
Азар
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
39
Хендрик Бонманн
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Томас Тухель
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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