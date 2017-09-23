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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 23 сентября 2017
Боруссия Д
23.09.2017, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
6 : 1
Завершен
Боруссия М
28'
М. Филипп
38'
М. Филипп
45'
П. Обамеянг
49'
П. Обамеянг
62'
П. Обамеянг
79'
Ю. Вайгль
66'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
ГОЛ! 6:1!
Ю. Вайгль
79'
66'
ГОЛ! 5:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Т. Азар
ГОЛ! 5:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Дауд
62'
58'
Желтая карточка
Н. Эльведи
ГОЛ! 4:0!
П. Обамеянг
49'
ГОЛ! 3:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Филипп
45'
ГОЛ! 2:0!
М. Филипп
Пас отдал
Д. Тольян
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Филипп
Пас отдал
П. Обамеянг
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Боруссия М
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бюрки
26
Пищек
19
Папастатопулос
21
Топрак
22
Тольян
5
Вайгль
81
Дауд
27
Гетце
11
Пулишич
7
Обамеянг
26
Филипп
4-2-1-2-1
21
Зиппель
30
Эльведи
28
Гинтер
23
Вестергор
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
19
Джонсон
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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