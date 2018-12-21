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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 21 декабря 2018
Боруссия Д
21.12.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
42'
Д. Санчо
54'
М. Ройс
45+1'
К. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
86'
Желтая карточка
М. Кюизанс
ГОЛ! 2:1!
М. Ройс
Пас отдал
М. Гетце
54'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Крамер
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Гетце
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бюрки
22
Геррейру
21
Топрак
26
Пищек
2
Хакими
27
Делэни
5
Вайгль
28
Витсель
18
Ройс
19
Санчо
9
Алькасер
2-3-2-2-1
1
Зоммер
5
Байер
17
Вендт
6
Закария
5
Штробль
23
Крамер
10
Нойхаус
19
Джонсон
7
Херрманн
9
Азар
14
Плеа
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Мариус Вольф
ПЗ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Нико Ковач
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Мариус Вольф
ПЗ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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