20 апреля 2025 года на стадионе Ренато Далль'Ара в Болонье состоится матч 33-го тура Серии А, в котором встретятся «Болонья» и «Интер». Обе команды имеют высокие амбиции в текущем сезоне, и этот матч обещает быть напряжeнным, так как обе стороны стремятся к победе для укрепления своих позиций.
«Болонья»
«Болонья» занимает 5-е место в таблице Серии А с 57 очками, что свидетельствует о хорошем сезоне для команды. В последних 5 матчах «Болонья» забила 10 голов, но при этом пропустила 3. Однако команда столкнулась с трудностями в последних играх, в том числе проиграв «Аталанте» 0:2. Лучший бомбардир «Болоньи» – Риккардо Орсолини, который забил 13 голов в 32 матчах. Несмотря на неудачу с «Аталантой», команда демонстрирует уверенную игру, особенно на домашнем стадионе, где она не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
«Интер»
«Интер» продолжает своe лидерство в Серии А, набрав 71 очко после 32 туров и заняв 1-е место. В последние недели команда продемонстрировала отличные результаты, не проигрывая в 13 матчах подряд. «Интер» забивает в среднем 2 гола за игру в последних 5 встречах, но также пропускает 1.4 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Лаутаро Мартинес, который забил 21 гол в 43 матчах. Несмотря на свою атакующую мощь, команда иногда допускает ошибки в обороне, что делает еe уязвимой в некоторых матчах.
Факты о командах
«Болонья»:
- Находится на 5-м месте с 57 очками.
- Забивает в среднем 2 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 играх.
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
- Лучший бомбардир: Риккардо Орсолини (13 голов в 32 матчах).
«Интер»:
- Находится на 1-м месте с 71 очком.
- Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.
- Не проигрывает в 13 последних матчах.
- Лучший бомбардир: Лаутаро Мартинес (21 гол в 43 матчах).
Прогноз на матч «Болонья» – «Интер»
«Интер» остаeтся фаворитом встречи, но «Болонья» будет играть дома, и еe стабильность на родном стадионе может сыграть важную роль. «Интер» показывает отличные результаты в атаке, но при этом не всегда стабилен в обороне, что даeт «Болонье» шанс забить хотя бы один гол. Однако «Интер» в целом более сбалансирован и мотивирован, так как борьба за чемпионство остаeтся актуальной.
С учeтом сильной атаки «Интера» и уверенности «Болоньи» на домашнем стадионе, наиболее вероятным исходом является победа «Интера», но с высокой вероятностью, что обе команды забьют.
Рекомендованные ставки
- Победа «Интер» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Интер» больше 1.5 – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00