20 апреля 2025 года на стадионе Ренато Далль'Ара в Болонье состоится матч 33-го тура Серии А, в котором встретятся «Болонья» и «Интер». Обе команды имеют высокие амбиции в текущем сезоне, и этот матч обещает быть напряжeнным, так как обе стороны стремятся к победе для укрепления своих позиций.

«Болонья»

«Болонья» занимает 5-е место в таблице Серии А с 57 очками, что свидетельствует о хорошем сезоне для команды. В последних 5 матчах «Болонья» забила 10 голов, но при этом пропустила 3. Однако команда столкнулась с трудностями в последних играх, в том числе проиграв «Аталанте» 0:2. Лучший бомбардир «Болоньи» – Риккардо Орсолини, который забил 13 голов в 32 матчах. Несмотря на неудачу с «Аталантой», команда демонстрирует уверенную игру, особенно на домашнем стадионе, где она не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

«Интер»

«Интер» продолжает своe лидерство в Серии А, набрав 71 очко после 32 туров и заняв 1-е место. В последние недели команда продемонстрировала отличные результаты, не проигрывая в 13 матчах подряд. «Интер» забивает в среднем 2 гола за игру в последних 5 встречах, но также пропускает 1.4 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Лаутаро Мартинес, который забил 21 гол в 43 матчах. Несмотря на свою атакующую мощь, команда иногда допускает ошибки в обороне, что делает еe уязвимой в некоторых матчах.

Факты о командах

«Болонья»:

Находится на 5-м месте с 57 очками.

Забивает в среднем 2 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 играх.

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Лучший бомбардир: Риккардо Орсолини (13 голов в 32 матчах).

«Интер»:

Находится на 1-м месте с 71 очком.

Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.

Не проигрывает в 13 последних матчах.

Лучший бомбардир: Лаутаро Мартинес (21 гол в 43 матчах).

Личные встречи 23% (8) 20% (7) 57% (20) 38 Забитых мячей 66 1.09 В среднем за матч 1.89 3:0 Крупнейшая победа 6:1 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 33 тур Болонья 1 : 0 Интер Италия. Серия А, 19 тур Интер 2 : 2 Болонья Италия. Серия А, 28 тур Болонья 0 : 1 Интер Италия. Кубок, 1/8 финала Интер 1 : 2 Болонья Италия. Серия А, 8 тур Интер 2 : 2 Болонья Италия. Серия А, 24 тур Болонья 1 : 0 Интер Италия. Серия А, 14 тур Интер 6 : 1 Болонья Италия. Серия А, 20 тур Болонья 2 : 1 Интер Италия. Серия А, 4 тур Интер 6 : 1 Болонья Италия. Серия А, 29 тур Болонья 0 : 1 Интер Италия. Серия А, 10 тур Интер 3 : 1 Болонья Италия. Серия А, 30 тур Интер 1 : 2 Болонья Италия. Серия А, 11 тур Болонья 1 : 2 Интер Италия. Серия А, 22 тур Интер 0 : 1 Болонья Италия. Серия А, 3 тур Болонья 0 : 3 Интер Италия. Серия А, 24 тур Интер 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 5 тур Болонья 1 : 1 Интер Италия. Серия А, 25 тур Болонья 0 : 1 Интер Италия. Кубок, 1/8 финала Интер 3 : 2 Болонья Италия. Серия А, 6 тур Интер 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 29 тур Интер 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 10 тур Болонья 0 : 1 Интер Италия. Серия А, 32 тур Интер 2 : 2 Болонья Италия. Серия А, 13 тур Болонья 1 : 1 Интер Италия. Серия А, 28 тур Интер 0 : 1 Болонья Италия. Кубок, 1/4 финала Интер 3 : 2 Болонья Италия. Серия А, 9 тур Болонья 1 : 3 Интер Италия. Серия А, 24 тур Интер 0 : 3 Болонья Италия. Серия А, 5 тур Болонья 1 : 3 Интер Италия. Серия А, 20 тур Интер 4 : 1 Болонья Италия. Серия А, 1 тур Болонья 0 : 0 Интер Италия. Серия А, 32 тур Интер 3 : 0 Болонья Италия. Серия А, 13 тур Болонья 1 : 3 Интер Италия. Серия А, 25 тур Болонья 1 : 2 Интер Италия. Серия А, 6 тур Интер 2 : 1 Болонья

Прогноз на матч «Болонья» – «Интер»

«Интер» остаeтся фаворитом встречи, но «Болонья» будет играть дома, и еe стабильность на родном стадионе может сыграть важную роль. «Интер» показывает отличные результаты в атаке, но при этом не всегда стабилен в обороне, что даeт «Болонье» шанс забить хотя бы один гол. Однако «Интер» в целом более сбалансирован и мотивирован, так как борьба за чемпионство остаeтся актуальной.

С учeтом сильной атаки «Интера» и уверенности «Болоньи» на домашнем стадионе, наиболее вероятным исходом является победа «Интера», но с высокой вероятностью, что обе команды забьют.

Рекомендованные ставки