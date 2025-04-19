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Болонья - Интер: прогноз на матч 33 тур Италия. Серия А – 20 апреля

19 апреля 2025 10:56
Болонья - Интер
20 апр. 2025, воскресенье 19:00 | Италия. Серия А, 33 тур
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1.7
Победа «Интер» – коэффициент 1.70
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20 апреля 2025 года на стадионе Ренато Далль'Ара в Болонье состоится матч 33-го тура Серии А, в котором встретятся «Болонья» и «Интер». Обе команды имеют высокие амбиции в текущем сезоне, и этот матч обещает быть напряжeнным, так как обе стороны стремятся к победе для укрепления своих позиций.

«Болонья»

«Болонья» занимает 5-е место в таблице Серии А с 57 очками, что свидетельствует о хорошем сезоне для команды. В последних 5 матчах «Болонья» забила 10 голов, но при этом пропустила 3. Однако команда столкнулась с трудностями в последних играх, в том числе проиграв «Аталанте» 0:2. Лучший бомбардир «Болоньи» – Риккардо Орсолини, который забил 13 голов в 32 матчах. Несмотря на неудачу с «Аталантой», команда демонстрирует уверенную игру, особенно на домашнем стадионе, где она не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

«Интер»

«Интер» продолжает своe лидерство в Серии А, набрав 71 очко после 32 туров и заняв 1-е место. В последние недели команда продемонстрировала отличные результаты, не проигрывая в 13 матчах подряд. «Интер» забивает в среднем 2 гола за игру в последних 5 встречах, но также пропускает 1.4 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Лаутаро Мартинес, который забил 21 гол в 43 матчах. Несмотря на свою атакующую мощь, команда иногда допускает ошибки в обороне, что делает еe уязвимой в некоторых матчах.

Факты о командах

«Болонья»:

  • Находится на 5-м месте с 57 очками.
  • Забивает в среднем 2 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • Лучший бомбардир: Риккардо Орсолини (13 голов в 32 матчах).

«Интер»:

  • Находится на 1-м месте с 71 очком.
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не проигрывает в 13 последних матчах.
  • Лучший бомбардир: Лаутаро Мартинес (21 гол в 43 матчах).

Личные встречи
23% (8)
20% (7)
57% (20)
38
Забитых мячей
66
1.09
В среднем за матч
1.89
3:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
1 : 0
20.04.2025
Интер
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 2
15.01.2025
Болонья
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
0 : 1
09.03.2024
Интер
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
1 : 2
20.12.2023
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 2
07.10.2023
Болонья
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 0
26.02.2023
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
6 : 1
09.11.2022
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 1
27.04.2022
Интер
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
6 : 1
18.09.2021
Болонья
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Болонья
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03.04.2021
Интер
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3 : 1
05.12.2020
Болонья
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
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05.07.2020
Болонья
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
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02.11.2019
Интер
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
0 : 1
03.02.2019
Болонья
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
0 : 3
01.09.2018
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2 : 1
11.02.2018
Болонья
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2017
Интер
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
0 : 1
19.02.2017
Интер
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
3 : 2
17.01.2017
Болонья
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 1
25.09.2016
Болонья
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
2 : 1
12.03.2016
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
0 : 1
27.10.2015
Интер
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
05.04.2014
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
1 : 1
24.11.2013
Интер
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0 : 1
10.03.2013
Болонья
Италия. Кубок, 1/4 финала
Интер
3 : 2
15.01.2013
Болонья
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 3
28.10.2012
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
0 : 3
17.02.2012
Болонья
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 3
24.09.2011
Интер
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4 : 1
15.01.2011
Болонья
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 0
30.08.2010
Интер
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
3 : 0
03.04.2010
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
1 : 3
21.11.2009
Интер
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
1 : 2
21.02.2009
Интер
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
2 : 1
04.10.2008
Болонья
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Прогноз на матч «Болонья» – «Интер»

«Интер» остаeтся фаворитом встречи, но «Болонья» будет играть дома, и еe стабильность на родном стадионе может сыграть важную роль. «Интер» показывает отличные результаты в атаке, но при этом не всегда стабилен в обороне, что даeт «Болонье» шанс забить хотя бы один гол. Однако «Интер» в целом более сбалансирован и мотивирован, так как борьба за чемпионство остаeтся актуальной.

С учeтом сильной атаки «Интера» и уверенности «Болоньи» на домашнем стадионе, наиболее вероятным исходом является победа «Интера», но с высокой вероятностью, что обе команды забьют.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Интер» – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Интер» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.7
Победа «Интер» – коэффициент 1.70
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Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Интер Болонья
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