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Клаудио Терци
Статистика
Клаудио Терци - статистика
Завершил карьеру
19 июня 1984 (42), Милан
#19 | Защитник
182 см | 73 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Специя
24
1
1
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Специя
2 : 2
23.05.2021
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Специя
4 : 1
15.05.2021
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2 : 2
12.05.2021
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Специя
1 : 4
08.05.2021
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
1 : 1
01.05.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
2 : 0
24.04.2021
Специя
1' - 64'
2'
Италия. Серия А, 32 тур
Специя
1 : 1
21.04.2021
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
4 : 1
18.04.2021
Специя
74' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3 : 2
10.04.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2 : 1
03.04.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2 : 1
20.03.2021
Кальяри
82' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
3 : 1
12.03.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1 : 1
06.03.2021
Беневенто
1' - 46'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3 : 0
02.03.2021
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2 : 2
27.02.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1 : 2
06.02.2021
Специя
1' - 53'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4 : 3
23.01.2021
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0 : 0
16.01.2021
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1 : 2
06.01.2021
Специя
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1 : 2
23.12.2020
Дженоа
46' - 90'
72'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2 : 1
20.12.2020
Специя
1' - 90'
42'
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2 : 2
16.12.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4 : 1
12.12.2020
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
1 : 2
05.12.2020
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2 : 2
29.11.2020
Специя
1' - 63'
33'
Италия. Серия А, 8 тур
Специя
0 : 0
21.11.2020
Аталанта
1' - 75'
65'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0 : 3
07.11.2020
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Специя
1 : 4
01.11.2020
Ювентус
1' - 88'
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 2
25.10.2020
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Специя
2 : 2
18.10.2020
Фиорентина
1' - 90'
39'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0 : 2
30.09.2020
Специя
1' - 66'
39'
66'
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