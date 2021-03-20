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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Кальяри
Специя - Кальяри: обзор матча 20 марта 2021
Специя
20.03.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
49'
Р. Пикколи
80'
Д. Маджоре
83'
Г. Перейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Кальяри
83'
ГОЛ! 2:1!
Г. Перейро
Пас отдал
Д. Ругани
Замена
Д. Акампора
️️️️
Д. Маджоре
82'
Замена
К. Терци
️️️️
М. Эрлич
82'
81'
Замена
А. Трипальделли
️️️️
Р. Клаван
81'
Замена
А. Черри
️️️️
А. Дункан
ГОЛ! 2:0!
Д. Маджоре
Пас отдал
С. Бастони
80'
Желтая карточка
Д. Фариас
72'
70'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Х. Ликояннис
70'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Л. Паволетти
Замена
М. Нзола
️️️️
Р. Пикколи
67'
Замена
Л. Сена
️️️️
Т. Побега
55'
ГОЛ! 1:0!
Р. Пикколи
Пас отдал
Э. Гьяси
49'
Замена
С. Бастони
️️️️
Р. Маркицца
46'
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Педро
43'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Специя
77
Рафаэль
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
15
Лео Сена
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Альберто Черри
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Зут
5
Маркицца
6
Эрлич
44
Исмайли
4
Феррер
27
Риччи
4
Побега
18
Маджоре
11
Гьяси
17
Фариас
91
Пикколи
4-4-2
28
Краньо
24
Клаван
24
Ругани
2
Годин
22
Ликояннис
18
Марин
32
Дункан
8
Нандес
44
Наингголан
30
Паволетти
9
Жоао Педро
5
Маркицца
10
Бастони
10
Бастони
5
Маркицца
6
Эрлич
19
Терци
19
Терци
6
Эрлич
4
Побега
15
Сена
15
Сена
4
Побега
18
Маджоре
13
Акампора
13
Акампора
18
Маджоре
91
Пикколи
18
Нзола
18
Нзола
91
Пикколи
24
Клаван
33
Трипальделли
33
Трипальделли
24
Клаван
22
Ликояннис
26
Перейро
26
Перейро
22
Ликояннис
32
Дункан
9
Черри
9
Черри
32
Дункан
30
Паволетти
18
Симеоне
18
Симеоне
30
Паволетти
Остались в запасе
Специя
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Специя - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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