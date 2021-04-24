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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Специя
Дженоа - Специя: обзор матча 24 апреля 2021
Дженоа
24.04.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 0
Завершен
Специя
63'
Д. Скамакка
86'
Э. Шомуродов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Специя
Замена
Ф. Кассата
️️️️
К. Строотман
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Э. Шомуродов
Пас отдал
К. Строотман
86'
85'
Замена
К. Агудело
️️️️
Л. Виньяли
85'
Замена
А. Галабинов
️️️️
Э. Гьяси
64'
Замена
Ю. Хабот
️️️️
К. Терци
64'
Замена
Д. Верде
️️️️
Д. Фариас
ГОЛ! 1:0!
Д. Скамакка
63'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
М. Дестро
63'
Замена
В. Бехрами
️️️️
М. Пьяца
63'
59'
Замена
Н. Эстевес
️️️️
Д. Маджоре
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Г. Пандев
56'
37'
Желтая карточка
М. Нзола
Желтая карточка
Г. Пандев
32'
Желтая карточка
Д. Кришито
18'
2'
Желтая карточка
К. Терци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Специя
49
Иван Проведель
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
3-2-2-3
1
Перин
18
Гольданига
4
Кришито
4
Бираски
5
Масиелло
77
Дзаппакоста
47
Бадель
8
Строотман
21
Пандев
21
Дестро
7
Пьяца
3-1-3-2-1
49
Проведель
8
Виньяли
19
Терци
6
Эрлич
15
Сена
10
Бастони
18
Маджоре
4
Побега
17
Фариас
11
Гьяси
18
Нзола
7
Пьяца
85
Бехрами
85
Бехрами
7
Пьяца
8
Строотман
29
Кассата
29
Кассата
8
Строотман
21
Пандев
9
Скамакка
9
Скамакка
21
Пандев
21
Дестро
14
Шомуродов
14
Шомуродов
21
Дестро
19
Терци
24
Хабот
24
Хабот
19
Терци
18
Маджоре
24
Эстевес
24
Эстевес
18
Маджоре
8
Виньяли
7
Агудело
7
Агудело
8
Виньяли
17
Фариас
10
Верде
10
Верде
17
Фариас
11
Гьяси
16
Галабинов
16
Галабинов
11
Гьяси
Остались в запасе
Дженоа
Специя
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЛЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЛЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Дженоа - Специя
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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