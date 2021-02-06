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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Специя
Сассуоло - Специя: обзор матча 06 февраля 2021
Сассуоло
06.02.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Специя
25'
Ф. Капуто
39'
М. Эрлич
78'
Э. Гьяси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Специя
90'
+1
Желтая карточка
Л. Виньяли
90'
Замена
Ю. Хабот
️️️️
Д. Маджоре
90'
Замена
Д. Акампора
️️️️
Л. Сена
Желтая карточка
Д. Феррари
86'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Ф. Капуто
82'
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
П. Мба Обьянг
82'
Желтая карточка
М. Локателли
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
Э. Гьяси
69'
Желтая карточка
М. Эрлич
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Х. Траоре
64'
Замена
Д. Берарди
️️️️
Ф. Джуричич
64'
64'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Д. Верде
53'
Замена
А. Исмайли
️️️️
К. Терци
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Эрлич
Пас отдал
С. Бастони
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Ж. Бога
39'
31'
Желтая карточка
С. Бастони
ГОЛ! 1:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
П. Мба Обьянг
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Специя
49
Иван Проведель
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
15
Лео Сена
ОП
18
Джулио Маджоре
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
41
Йерун Зут
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
22
Хуан Рамос
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
24
Науэль Эстевес
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
4-1-2-2-1
47
Консильи
6
Марлон
67
Феррари
13
Рожерио
18
Мюлдюр
5
Локателли
14
Мба Обьянг
25
Траоре
13
Бога
31
Джуричич
9
Капуто
3-2-2-2-1
49
Проведель
8
Виньяли
19
Терци
6
Эрлич
27
Риччи
15
Сена
18
Маджоре
10
Бастони
7
Агудело
11
Гьяси
10
Верде
14
Мба Обьянг
4
Маньянелли
4
Маньянелли
14
Мба Обьянг
13
Бога
17
Гараслин
17
Гараслин
13
Бога
31
Джуричич
10
Берарди
10
Берарди
31
Джуричич
9
Капуто
18
Распадори
18
Распадори
9
Капуто
25
Траоре
92
Дефрель
92
Дефрель
25
Траоре
15
Сена
13
Акампора
13
Акампора
15
Сена
18
Маджоре
24
Хабот
24
Хабот
18
Маджоре
19
Терци
44
Исмайли
44
Исмайли
19
Терци
10
Верде
17
Фариас
17
Фариас
10
Верде
Остались в запасе
Сассуоло
Специя
98
Брайан Оддеи
ПВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
22
Хуан Рамос
ЛЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
22
Титас Крапикас
ВР
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
98
Брайан Оддеи
ПВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Остались в запасе
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
22
Хуан Рамос
ЛЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
22
Титас Крапикас
ВР
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Сассуоло - Специя
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
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