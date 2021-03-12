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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Специя
Аталанта - Специя: обзор матча 12 марта 2021
Аталанта
12.03.2021, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 1
Завершен
Специя
54'
М. Пашалич
55'
Л. Муриэль
73'
М. Пашалич
82'
Р. Пикколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Специя
Замена
М. Пессина
️️️️
М. Пашалич
90'
+1
Замена
М. Руджери
️️️️
Р. Госенс
90'
+1
82'
ГОЛ! 3:1!
Р. Пикколи
Пас отдал
Н. Эстевес
81'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
М. Нзола
80'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Д. Верде
80'
Замена
Ю. Хабот
️️️️
А. Исмайли
ГОЛ! 3:0!
М. Пашалич
Пас отдал
Д. Сапата
73'
67'
Замена
Д. Акампора
️️️️
Л. Виньяли
67'
Замена
Н. Эстевес
️️️️
Д. Маджоре
Замена
Д. Сапата
️️️️
Л. Муриэль
66'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Иличич
66'
ГОЛ! 2:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Госенс
55'
Замена
К. Ромеро
️️️️
Б. Джимсити
55'
ГОЛ! 1:0!
М. Пашалич
Пас отдал
Й. Иличич
54'
Желтая карточка
М. де Рон
25'
Желтая карточка
Р. Толой
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Специя
41
Йерун Зут
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
27
Маттео Риччи
ОП
18
Джулио Маджоре
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
41
Давиде Гисланди
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Виктор Коваленко
АП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Специя
77
Рафаэль
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
3-3-1-1-2
57
Спортиелло
2
Толой
19
Паломино
6
Джимсити
8
Госенс
15
де Рон
21
Меле
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Муриэль
72
Иличич
4-2-1-1-2
41
Зут
8
Виньяли
6
Эрлич
44
Исмайли
5
Маркицца
15
Сена
27
Риччи
18
Маджоре
11
Гьяси
18
Нзола
10
Верде
8
Госенс
13
Руджери
13
Руджери
8
Госенс
6
Джимсити
21
Ромеро
21
Ромеро
6
Джимсити
72
Иличич
17
Малиновский
17
Малиновский
72
Иличич
8
Пашалич
32
Пессина
32
Пессина
8
Пашалич
10
Муриэль
91
Сапата
91
Сапата
10
Муриэль
44
Исмайли
24
Хабот
24
Хабот
44
Исмайли
8
Виньяли
13
Акампора
13
Акампора
8
Виньяли
18
Маджоре
24
Эстевес
24
Эстевес
18
Маджоре
10
Верде
17
Фариас
17
Фариас
10
Верде
18
Нзола
91
Пикколи
91
Пикколи
18
Нзола
Остались в запасе
Аталанта
Специя
41
Давиде Гисланди
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
21
Виктор Коваленко
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
10
Симоне Бастони
ЦП
77
Рафаэль
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
41
Давиде Гисланди
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
21
Виктор Коваленко
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
10
Симоне Бастони
ЦП
77
Рафаэль
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Аталанта - Специя
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
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