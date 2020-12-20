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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Специя
Интер - Специя: обзор матча 20 декабря 2020
Интер
20.12.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Специя
51'
А. Хакими
71'
Р. Лукаку (П)
90+4'
Р. Пикколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Специя
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Р. Пикколи
90'
+1
Замена
Д. Мастину
️️️️
Д. Акампора
80'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
М. Нзола
80'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Э. Гьяси
Замена
И. Перишич
️️️️
Р. Лукаку
80'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Хакими
80'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Э. Янг
80'
73'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
А. Дейола
73'
Замена
К. Агудело
️️️️
Л. Мора
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Лукаку
71'
Замена
А. Видаль
️️️️
М. Брозович
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Хакими
Пас отдал
Л. Мартинес
51'
Замена
С. Сенси
️️️️
Р. Гальярдини
46'
42'
Желтая карточка
К. Терци
41'
Желтая карточка
М. Нзола
Желтая карточка
М. Брозович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Специя
49
Иван Проведель
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
18
Джулио Маджоре
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
18
Джузеппе Мастину
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
15
Янг
77
Брозович
2
Хакими
23
Барелла
21
Гальярдини
10
Мартинес
9
Лукаку
3-1-4-1-1
49
Проведель
8
Виньяли
44
Исмайли
19
Терци
27
Риччи
10
Бастони
19
Мора
14
Дейола
13
Акампора
11
Гьяси
18
Нзола
9
Лукаку
5
Перишич
5
Перишич
9
Лукаку
15
Янг
36
Дармиан
36
Дармиан
15
Янг
2
Хакими
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
2
Хакими
77
Брозович
23
Видаль
23
Видаль
77
Брозович
21
Гальярдини
8
Сенси
8
Сенси
21
Гальярдини
18
Нзола
91
Пикколи
91
Пикколи
18
Нзола
13
Акампора
18
Мастину
18
Мастину
13
Акампора
14
Дейола
18
Маджоре
18
Маджоре
14
Дейола
19
Мора
7
Агудело
7
Агудело
19
Мора
11
Гьяси
17
Фариас
17
Фариас
11
Гьяси
Остались в запасе
Интер
Специя
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Антонио Конте
24
Науэль Эстевес
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
22
Титас Крапикас
ВР
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
24
Науэль Эстевес
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
22
Титас Крапикас
ВР
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Интер - Специя
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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