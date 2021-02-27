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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Парма
Специя - Парма: обзор матча 27 февраля 2021
Специя
27.02.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 2
Завершен
Парма
52'
Э. Гьяси
72'
Э. Гьяси
17'
Я. Карамо
25'
Эрнани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Парма
Желтая карточка
Д. Акампора
90'
Желтая карточка
М. Нзола
88'
Замена
К. Делл'Орко
️️️️
К. Агудело
88'
85'
Желтая карточка
Р. Гальоло
84'
Желтая карточка
Я. Куртич
79'
Замена
Д. Ман
️️️️
В. Михаила
79'
Замена
Л. Валенти
️️️️
Эрнани
ГОЛ! 2:2!
Э. Гьяси
Пас отдал
Д. Верде
72'
Замена
М. Нзола
️️️️
С. Бастони
70'
63'
Замена
А. Грасси
️️️️
Я. Карамо
56'
Замена
М. Буси
️️️️
Х. Брунетта
ГОЛ! 1:2!
Э. Гьяси
Пас отдал
Д. Маджоре
52'
50'
Желтая карточка
Эрнани
Замена
Д. Акампора
️️️️
Н. Эстевес
46'
Замена
Л. Сена
️️️️
М. Риччи
46'
Замена
Д. Верде
️️️️
Р. Сапонара
27'
25'
ГОЛ! 0:2!
Эрнани
Пас отдал
Х. Брунетта
Желтая карточка
М. Риччи
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
Я. Карамо
Пас отдал
Р. Гальоло
9'
Желтая карточка
Х. Брунетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Эрнани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Специя
41
Йерун Зут
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
19
Симон Сом
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
27
Деннис Ман
ПВ
3-1-3-3
49
Проведель
6
Эрлич
44
Исмайли
8
Виньяли
27
Риччи
10
Бастони
24
Эстевес
18
Маджоре
11
Гьяси
17
Сапонара
7
Агудело
4-3-2-1
55
Сепе
5
Гальоло
71
Осорио
13
Конти
3
Пеццелла
23
Эрнани
27
Куртич
33
Куцка
7
Михаила
14
Карамо
14
Корнелиус
10
Бастони
18
Нзола
18
Нзола
10
Бастони
27
Риччи
15
Сена
15
Сена
27
Риччи
24
Эстевес
13
Акампора
13
Акампора
24
Эстевес
7
Агудело
15
Делл'Орко
15
Делл'Орко
7
Агудело
17
Сапонара
10
Верде
10
Верде
17
Сапонара
11
Брунетта
11
Брунетта
7
Михаила
27
Ман
27
Ман
7
Михаила
23
Эрнани
5
Валенти
5
Валенти
23
Эрнани
Брунетта
44
Буси
44
Буси
Брунетта
14
Карамо
33
Грасси
33
Грасси
14
Карамо
Остались в запасе
Специя
Парма
4
Сальва Феррер
ПЗ
41
Йерун Зут
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
29
Дан Диркс
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
19
Симон Сом
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
4
Сальва Феррер
ПЗ
41
Йерун Зут
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Остались в запасе
29
Дан Диркс
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
19
Симон Сом
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Специя - Парма
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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