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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Специя
Торино - Специя: обзор матча 16 января 2021
Торино
16.01.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Специя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Специя
Желтая карточка
К. Линетти
89'
87'
Замена
А. Дейола
️️️️
Т. Побега
87'
Замена
А. Галабинов
️️️️
Р. Пикколи
87'
Замена
М. Эрлич
️️️️
Д. Маджоре
84'
Желтая карточка
Э. Гьяси
81'
Замена
Х. Рамос
️️️️
Р. Маркицца
76'
Желтая карточка
Р. Маркицца
Замена
А. Гояк
️️️️
С. Верди
76'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Н. Мурру
72'
Желтая карточка
Лянко
61'
59'
Желтая карточка
Д. Верде
Замена
Лянко
️️️️
А. Буонджорно
46'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Иццо
46'
Желтая карточка
А. Буонджорно
34'
20'
Замена
Н. Эстевес
️️️️
Д. Фариас
17'
Желтая карточка
Т. Побега
8'
Красная карточка
Л. Виньяли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Специя
49
Иван Проведель
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
4
Иццо
3
Бремер
90
Синго
29
Мурру
4
Буонджорно
8
Сегре
17
Линетти
23
Лукич
90
Верди
11
Белотти
4-3-2-1
49
Проведель
8
Виньяли
24
Хабот
19
Терци
5
Маркицца
4
Побега
18
Маджоре
6
Агум
11
Гьяси
17
Фариас
91
Пикколи
29
Мурру
14
Ансальди
14
Ансальди
29
Мурру
4
Буонджорно
13
Лянко
13
Лянко
4
Буонджорно
90
Верди
14
Гояк
14
Гояк
90
Верди
4
Иццо
11
Дзадза
11
Дзадза
4
Иццо
18
Маджоре
6
Эрлич
6
Эрлич
18
Маджоре
5
Маркицца
22
Рамос
22
Рамос
5
Маркицца
17
Фариас
24
Эстевес
24
Эстевес
17
Фариас
4
Побега
14
Дейола
14
Дейола
4
Побега
91
Пикколи
16
Галабинов
16
Галабинов
91
Пикколи
Остались в запасе
Торино
Специя
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
7
Кевин Агудело
ПВ
15
Лео Сена
ОП
22
Титас Крапикас
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
7
Кевин Агудело
ПВ
15
Лео Сена
ОП
22
Титас Крапикас
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Торино - Специя
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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