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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Специя
Верона - Специя: обзор матча 01 мая 2021
Верона
01.05.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Специя
46'
Э. Сальседо
86'
Р. Сапонара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Специя
86'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сапонара
Пас отдал
К. Агудело
Желтая карточка
Д. Фараони
84'
83'
Замена
Д. Акампора
️️️️
М. Риччи
83'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Э. Гьяси
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Д. Маньяни
77'
Желтая карточка
А. Тамез
71'
67'
Замена
К. Агудело
️️️️
Д. Верде
66'
Замена
Л. Сена
️️️️
Д. Маджоре
Замена
Н. Калинич
️️️️
К. Ласанья
60'
Замена
Д. Бесса
️️️️
М. Дзакканьи
60'
50'
Желтая карточка
Ю. Хабот
ГОЛ! 1:0!
Э. Сальседо
Пас отдал
Д. Лазович
46'
Замена
А. Тамез
️️️️
С. Стураро
46'
Желтая карточка
С. Стураро
40'
Желтая карточка
П. Давидович
38'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
15'
13'
Желтая карточка
М. Нзола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Специя
49
Иван Проведель
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
15
Лео Сена
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-2-2-2
16
Сильвестри
32
Димарко
27
Давидович
96
Маньяни
19
Фараони
88
Лазович
27
Стураро
10
Дзакканьи
72
Барак
15
Ласанья
10
Сальседо
4-1-2-1-2
49
Проведель
8
Виньяли
24
Хабот
44
Исмайли
5
Маркицца
27
Риччи
24
Эстевес
18
Маджоре
11
Гьяси
18
Нзола
10
Верде
96
Маньяни
22
Гюнтер
22
Гюнтер
96
Маньяни
27
Стураро
61
Тамез
61
Тамез
27
Стураро
10
Дзакканьи
11
Бесса
11
Бесса
10
Дзакканьи
15
Ласанья
9
Калинич
9
Калинич
15
Ласанья
18
Маджоре
15
Сена
15
Сена
18
Маджоре
27
Риччи
13
Акампора
13
Акампора
27
Риччи
11
Гьяси
17
Сапонара
17
Сапонара
11
Гьяси
10
Верде
7
Агудело
7
Агудело
10
Верде
Остались в запасе
Верона
Специя
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
19
Эбрима Колли
ЛВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
10
Симоне Бастони
ЦП
41
Йерун Зут
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
19
Эбрима Колли
ЛВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
10
Симоне Бастони
ЦП
41
Йерун Зут
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Верона - Специя
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
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