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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Болонья
Специя - Болонья: обзор матча 16 декабря 2020
Специя
16.12.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 2
Завершен
Болонья
19'
М. Нзола
63'
М. Нзола
72'
Н. Домингес
90+2'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Болонья
90'
+6
Пенальти не реализован!
М. Барроу
Желтая карточка
М. Эрлич
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
М. Барроу
Желтая карточка
Ю. Хабот
85'
Замена
Т. Побега
️️️️
Н. Эстевес
82'
Замена
М. Риччи
️️️️
Л. Агум
82'
81'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Г. Медель
81'
Замена
А. Поли
️️️️
Н. Домингес
Замена
А. Дейола
️️️️
Д. Маджоре
73'
72'
ГОЛ! 2:1!
Н. Домингес
Пас отдал
М. Барроу
Замена
Д. Фариас
️️️️
К. Агудело
64'
ГОЛ! 2:0!
М. Нзола
Пас отдал
К. Агудело
63'
55'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Э. Вигнато
Желтая карточка
Л. Агум
49'
Желтая карточка
Э. Гьяси
37'
25'
Желтая карточка
Т. Томиясу
ГОЛ! 1:0!
М. Нзола
Пас отдал
Э. Гьяси
19'
Желтая карточка
Р. Маркицца
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
18
Джулио Маджоре
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
18
Джузеппе Мастину
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
44
Маттиа Пальюка
ЦФ
21
Симоне Рабби
ЦФ
4-3-2-1
49
Проведель
5
Маркицца
6
Эрлич
24
Хабот
4
Феррер
18
Маджоре
24
Эстевес
6
Агум
11
Гьяси
7
Агудело
18
Нзола
4-1-3-2
1
Да Кошта
29
Де Сильвестри
3
Пас
5
Данило
5
Томиясу
17
Медель
8
Домингес
21
Сориано
25
Вигнато
8
Паласио
99
Барроу
24
Эстевес
4
Побега
4
Побега
24
Эстевес
6
Агум
27
Риччи
27
Риччи
6
Агум
18
Маджоре
14
Дейола
14
Дейола
18
Маджоре
7
Агудело
17
Фариас
17
Фариас
7
Агудело
17
Медель
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
17
Медель
8
Домингес
15
Поли
15
Поли
8
Домингес
25
Вигнато
32
Сванберг
32
Сванберг
25
Вигнато
Остались в запасе
Специя
Болонья
8
Лука Виньяли
ПЗ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
18
Джузеппе Мастину
ЦФ
10
Симоне Бастони
ЦП
22
Титас Крапикас
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
19
Лука Мора
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
44
Маттиа Пальюка
ЦФ
21
Симоне Рабби
ЦФ
1
Федерико Равалья
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
8
Лука Виньяли
ПЗ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
18
Джузеппе Мастину
ЦФ
10
Симоне Бастони
ЦП
22
Титас Крапикас
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
19
Лука Мора
ЦП
Остались в запасе
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
44
Маттиа Пальюка
ЦФ
21
Симоне Рабби
ЦФ
1
Федерико Равалья
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Специя - Болонья
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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