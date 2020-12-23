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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Дженоа
Специя - Дженоа: обзор матча 23 декабря 2020
Специя
23.12.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 2
Завершен
Дженоа
10'
М. Нзола
16'
М. Дестро
73'
Д. Кришито (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Дженоа
Замена
Р. Пикколи
️️️️
М. Риччи
84'
84'
Замена
М. Пьяца
️️️️
М. Дестро
75'
Желтая карточка
М. Зайц
Замена
П. Бартоломей
️️️️
Н. Эстевес
75'
Замена
Т. Побега
️️️️
Д. Маджоре
75'
74'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
В. Бехрами
74'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Г. Пандев
73'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Кришито
Желтая карточка
К. Терци
72'
70'
Желтая карточка
М. Дестро
63'
Замена
М. Зайц
️️️️
Л. Лерагер
63'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
П. Гильоне
Замена
Д. Мастину
️️️️
Д. Фариас
61'
Замена
К. Терци
️️️️
Ю. Хабот
46'
43'
Желтая карточка
П. Гильоне
33'
Желтая карточка
Г. Пандев
16'
ГОЛ! 1:1!
М. Дестро
Пас отдал
Г. Пандев
ГОЛ! 1:0!
М. Нзола
Пас отдал
Э. Гьяси
10'
Желтая карточка
Ю. Хабот
5'
Желтая карточка
М. Эрлич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
18
Джулио Маджоре
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
18
Джузеппе Мастину
ЦФ
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-1-2-2-1
49
Проведель
5
Маркицца
6
Эрлич
24
Хабот
8
Виньяли
27
Риччи
18
Маджоре
24
Эстевес
17
Фариас
11
Гьяси
18
Нзола
3-1-4-2
1
Перин
18
Гильоне
5
Масиелло
4
Кришито
16
Радованович
85
Бехрами
47
Бадель
21
Лерагер
25
Чиборра
21
Пандев
21
Дестро
27
Риччи
91
Пикколи
91
Пикколи
27
Риччи
18
Маджоре
4
Побега
4
Побега
18
Маджоре
17
Фариас
18
Мастину
18
Мастину
17
Фариас
24
Эстевес
16
Бартоломей
16
Бартоломей
24
Эстевес
24
Хабот
19
Терци
19
Терци
24
Хабот
21
Пандев
9
Скамакка
9
Скамакка
21
Пандев
18
Гильоне
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
18
Гильоне
85
Бехрами
6
Ровелла
6
Ровелла
85
Бехрами
21
Лерагер
8
Зайц
8
Зайц
21
Лерагер
21
Дестро
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Дестро
Остались в запасе
Специя
Дженоа
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
22
Титас Крапикас
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
22
Титас Крапикас
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
Остались в запасе
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Специя - Дженоа
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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Дино Мануцци
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