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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Рома
Специя - Рома: обзор матча 23 мая 2021
Специя
23.05.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 2
Завершен
Рома
6'
Д. Верде
38'
Т. Побега
52'
С. Эль-Шаарави
85'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Рома
90'
+3
Желтая карточка
Г. Вильяр
Замена
М. Эрлич
️️️️
Н. Эстевес
88'
85'
ГОЛ! 2:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Э. Джеко
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Л. Агум
71'
71'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Педро
Замена
К. Агудело
️️️️
Д. Верде
68'
Замена
Х. Рамос
️️️️
С. Бастони
68'
61'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Б. Майорал
52'
ГОЛ! 2:1!
С. Эль-Шаарави
Замена
М. Риччи
️️️️
Т. Побега
46'
46'
Замена
Б. Рейнолдс
️️️️
Д. Сантон
ГОЛ! 2:0!
Т. Побега
Пас отдал
М. Нзола
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Верде
Пас отдал
М. Нзола
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
77
Рафаэль
ВР
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
22
Хуан Рамос
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
27
Маттео Риччи
ОП
18
Джулио Маджоре
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-1-3-1-2
77
Рафаэль
23
Капрадосси
19
Терци
8
Виньяли
6
Агум
10
Бастони
4
Побега
24
Эстевес
11
Гьяси
18
Нзола
10
Верде
4-1-2-2-1
13
Фузато
2
Карсдорп
3
Кумбула
23
Манчини
18
Сантон
5
Дарбо
22
Мхитарян
4
Кристанте
9
Педро
8
Эль-Шаарави
9
Майорал
10
Бастони
22
Рамос
22
Рамос
10
Бастони
24
Эстевес
6
Эрлич
6
Эрлич
24
Эстевес
4
Побега
27
Риччи
27
Риччи
4
Побега
6
Агум
18
Маджоре
18
Маджоре
6
Агум
10
Верде
7
Агудело
7
Агудело
10
Верде
18
Сантон
14
Рейнолдс
14
Рейнолдс
18
Сантон
9
Педро
15
Пасторе
15
Пасторе
9
Педро
9
Майорал
10
Джеко
10
Джеко
9
Майорал
Остались в запасе
Специя
Рома
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
22
Титас Крапикас
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
20
Риккардо Черво
ЛВ
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
22
Титас Крапикас
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Специя - Рома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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