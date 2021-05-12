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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Специя
Сампдория - Специя: обзор матча 12 мая 2021
Сампдория
12.05.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 2
Завершен
Специя
32'
В. Верре
80'
Б. Кейта
15'
Т. Побега
73'
Т. Побега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Специя
Желтая карточка
А. Экдаль
89'
88'
Желтая карточка
Д. Фариас
87'
Замена
Д. Верде
️️️️
Д. Маджоре
ГОЛ! 2:2!
Б. Кейта
Пас отдал
М. Йошида
80'
75'
Замена
К. Агудело
️️️️
Т. Побега
75'
Замена
Н. Эстевес
️️️️
Л. Сена
73'
ГОЛ! 1:2!
Т. Побега
Пас отдал
С. Бастони
Замена
М. Дамсгор
️️️️
В. Верре
67'
Желтая карточка
В. Верре
66'
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Габбиадини
62'
46'
Замена
Э. Гьяси
️️️️
Р. Пикколи
34'
Желтая карточка
Д. Маджоре
ГОЛ! 1:1!
В. Верре
32'
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Побега
Пас отдал
Д. Фариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Специя
49
Иван Проведель
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
4-4-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
26
Тонелли
4
Йошида
18
Берешиньски
21
Янкто
8
Экдаль
26
Верре
87
Кандрева
27
Квальярелла
11
Габбиадини
3-1-3-2-1
49
Проведель
4
Феррер
6
Эрлич
19
Терци
15
Сена
10
Бастони
18
Маджоре
4
Побега
17
Сапонара
17
Фариас
91
Пикколи
26
Верре
24
Дамсгор
24
Дамсгор
26
Верре
11
Габбиадини
17
Кейта
17
Кейта
11
Габбиадини
15
Сена
24
Эстевес
24
Эстевес
15
Сена
91
Пикколи
11
Гьяси
11
Гьяси
91
Пикколи
4
Побега
7
Агудело
7
Агудело
4
Побега
18
Маджоре
10
Верде
10
Верде
18
Маджоре
Остались в запасе
Сампдория
Специя
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Остались в запасе
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Сампдория - Специя
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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