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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Специя
Болонья - Специя: обзор матча 18 апреля 2021
Болонья
18.04.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
4 : 1
Завершен
Специя
12'
Р. Орсолини (П)
18'
М. Барроу
54'
М. Сванберг
60'
М. Сванберг
34'
А. Исмайли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Специя
Замена
В. Антов
️️️️
М. Дийкс
87'
83'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Э. Гьяси
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Р. Сориано
81'
Замена
И. Мбайе
️️️️
Л. Де Сильвестри
81'
74'
Замена
К. Терци
️️️️
М. Эрлич
74'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
С. Бастони
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
66'
Замена
Н. Домингес
️️️️
М. Сванберг
66'
66'
Замена
Д. Акампора
️️️️
Л. Сена
65'
Замена
К. Агудело
️️️️
Д. Верде
ГОЛ! 4:1!
М. Сванберг
Пас отдал
М. Барроу
60'
ГОЛ! 3:1!
М. Сванберг
Пас отдал
Данило
54'
Желтая карточка
А. Сумаоро
39'
36'
Желтая карточка
С. Бастони
34'
ГОЛ! 2:1!
А. Исмайли
Пас отдал
С. Бастони
ГОЛ! 2:0!
М. Барроу
Пас отдал
Й. Схаутен
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Орсолини
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Специя
49
Иван Проведель
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
15
Лео Сена
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
7
Муса Джувара
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
4-2-1-3
1
Скорупски
35
Дийкс
5
Данило
5
Сумаоро
29
Де Сильвестри
22
Схаутен
32
Сванберг
21
Сориано
8
Паласио
99
Барроу
7
Орсолини
3-2-2-1-2
49
Проведель
8
Виньяли
6
Эрлич
44
Исмайли
27
Риччи
15
Сена
10
Бастони
18
Маджоре
11
Гьяси
18
Нзола
10
Верде
35
Дийкс
6
Антов
6
Антов
35
Дийкс
29
Де Сильвестри
15
Мбайе
15
Мбайе
29
Де Сильвестри
32
Сванберг
8
Домингес
8
Домингес
32
Сванберг
21
Сориано
11
Сансоне
11
Сансоне
21
Сориано
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
10
Бастони
5
Маркицца
5
Маркицца
10
Бастони
6
Эрлич
19
Терци
19
Терци
6
Эрлич
15
Сена
13
Акампора
13
Акампора
15
Сена
10
Верде
7
Агудело
7
Агудело
10
Верде
11
Гьяси
91
Пикколи
91
Пикколи
11
Гьяси
Остались в запасе
Болонья
Специя
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
24
Паоло Фараго
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
7
Муса Джувара
ЛВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
41
Йерун Зут
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
24
Паоло Фараго
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
7
Муса Джувара
ЛВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Болонья - Специя
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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