Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Торино
Специя - Торино: обзор матча 15 мая 2021
Специя
15.05.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
4 : 1
Завершен
Торино
19'
Р. Сапонара
41'
М. Нзола (П)
74'
М. Нзола
84'
М. Эрлич
53'
А. Белотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Торино
90'
+1
Желтая карточка
С. Верди
ГОЛ! 4:1!
М. Эрлич
Пас отдал
Д. Фариас
84'
83'
Желтая карточка
Бремер
Желтая карточка
Д. Фариас
81'
78'
Желтая карточка
А. Буонджорно
77'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Т. Ринкон
Замена
М. Эрлич
️️️️
Р. Сапонара
77'
ГОЛ! 3:1!
М. Нзола
Пас отдал
Р. Маркицца
74'
Замена
Н. Эстевес
️️️️
Т. Побега
69'
63'
Замена
А. Буонджорно
️️️️
С. Лукич
63'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Санабрия
Замена
Л. Сена
️️️️
М. Риччи
59'
Замена
Д. Фариас
️️️️
К. Агудело
58'
57'
Желтая карточка
Т. Ринкон
55'
Замена
У. Синго
️️️️
А. Иццо
53'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Белотти
46'
Замена
С. Верди
️️️️
М. Войвода
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Нзола
41'
Желтая карточка
Т. Побега
33'
32'
Желтая карточка
М. Войвода
Желтая карточка
К. Агудело
28'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сапонара
Пас отдал
К. Агудело
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
18
Джулио Маджоре
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Специя
49
Иван Проведель
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
15
Лео Сена
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Торино
90
Рэзван Сава
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Зут
5
Маркицца
19
Терци
44
Исмайли
4
Феррер
27
Риччи
18
Маджоре
4
Побега
17
Сапонара
7
Агудело
18
Нзола
3-3-2-2
46
Сиригу
63
Н'Кулу
4
Иццо
3
Бремер
23
Войвода
8
Мандрагора
14
Ансальди
8
Ринкон
23
Лукич
11
Белотти
19
Санабрия
17
Сапонара
6
Эрлич
6
Эрлич
17
Сапонара
27
Риччи
15
Сена
15
Сена
27
Риччи
4
Побега
24
Эстевес
24
Эстевес
4
Побега
7
Агудело
17
Фариас
17
Фариас
7
Агудело
23
Лукич
4
Буонджорно
4
Буонджорно
23
Лукич
4
Иццо
90
Синго
90
Синго
4
Иццо
8
Ринкон
33
Базелли
33
Базелли
8
Ринкон
23
Войвода
90
Верди
90
Верди
23
Войвода
19
Санабрия
11
Дзадза
11
Дзадза
19
Санабрия
Остались в запасе
Специя
Торино
10
Симоне Бастони
ЦП
49
Иван Проведель
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЛЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
90
Рэзван Сава
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
10
Симоне Бастони
ЦП
49
Иван Проведель
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЛЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Специя - Торино
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Новости команд
Все
Специя
Торино
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+