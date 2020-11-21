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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Аталанта
Специя - Аталанта: обзор матча 21 ноября 2020
Специя
21.11.2020, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Аталанта
85'
Желтая карточка
М. Пессина
84'
Замена
Б. Шутало
️️️️
К. Пиччини
84'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Й. Иличич
Замена
А. Дейола
️️️️
Н. Эстевес
75'
Замена
Ю. Хабот
️️️️
К. Терци
75'
67'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Д. Сапата
Желтая карточка
К. Терци
65'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
С. Бастони
57'
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
Л. Виньяли
55'
52'
Желтая карточка
М. Пашалич
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Т. Побега
46'
46'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Гомес
38'
Желтая карточка
Р. Госенс
Желтая карточка
Н. Эстевес
28'
25'
Замена
К. Пиччини
️️️️
Ф. Депаоли
Желтая карточка
М. Риччи
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
32
Маттео Пессина
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Специя
77
Рафаэль
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
3-1-3-2-1
49
Проведель
6
Эрлич
19
Терци
8
Виньяли
27
Риччи
24
Эстевес
10
Бастони
4
Побега
17
Фариас
11
Гьяси
18
Нзола
3-3-1-3
95
Голлини
2
Толой
19
Паломино
21
Ромеро
23
Депаоли
15
де Рон
8
Госенс
32
Пессина
91
Сапата
10
Гомес
72
Иличич
10
Бастони
5
Маркицца
5
Маркицца
10
Бастони
4
Побега
18
Маджоре
18
Маджоре
4
Побега
19
Терци
24
Хабот
24
Хабот
19
Терци
8
Виньяли
14
Матиелло
14
Матиелло
8
Виньяли
24
Эстевес
14
Дейола
14
Дейола
24
Эстевес
91
Сапата
29
Ламмерс
29
Ламмерс
91
Сапата
Пиччини
44
Шутало
44
Шутало
Пиччини
23
Депаоли
12
Пиччини
12
Пиччини
23
Депаоли
10
Гомес
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Гомес
72
Иличич
59
Миранчук
59
Миранчук
72
Иличич
Остались в запасе
Специя
Аталанта
7
Кевин Агудело
ПВ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
77
Рафаэль
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
19
Лука Мора
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
13
Маттео Руджери
ЛЗ
16
Амад Диалло
ПВ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
7
Кевин Агудело
ПВ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
77
Рафаэль
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
19
Лука Мора
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
Остались в запасе
13
Маттео Руджери
ЛЗ
16
Амад Диалло
ПВ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Специя - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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