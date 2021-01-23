Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Специя
Рома - Специя: обзор матча 23 января 2021
Рома
23.01.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
4 : 3
Завершен
Специя
17'
Б. Майорал
52'
Б. Майорал
55'
Р. Карсдорп
90+1'
Л. Пеллегрини
24'
Р. Пикколи
59'
Д. Фариас
90'
Д. Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Специя
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
90'
+3
ГОЛ! 4:3!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Б. Перес
90'
+1
90'
ГОЛ! 3:3!
Д. Верде
Пас отдал
Д. Фариас
Замена
А. Диавара
️️️️
К. Перес
89'
Желтая карточка
Б. Майорал
87'
Желтая карточка
Б. Перес
87'
Замена
Б. Перес
️️️️
Р. Карсдорп
81'
80'
Замена
М. Эрлич
️️️️
Ю. Хабот
80'
Замена
Д. Верде
️️️️
Э. Гьяси
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Г. Вильяр
67'
59'
ГОЛ! 3:2!
Д. Фариас
Пас отдал
А. Галабинов
58'
Замена
Д. Акампора
️️️️
Д. Маджоре
58'
Замена
С. Бастони
️️️️
К. Делл'Орко
ГОЛ! 3:1!
Р. Карсдорп
Пас отдал
Л. Спинаццола
55'
ГОЛ! 2:1!
Б. Майорал
Пас отдал
Ж. Верету
52'
33'
Замена
А. Галабинов
️️️️
Р. Пикколи
24'
ГОЛ! 1:1!
Р. Пикколи
21'
Желтая карточка
Ю. Хабот
ГОЛ! 1:0!
Б. Майорал
Пас отдал
Л. Пеллегрини
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Специя
49
Иван Проведель
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
12
Симоне Фарелли
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
56
Амир Фератович
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
58
Tall Lamine Junior
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Лопес
3
Кумбула
6
Смоллинг
3
Ибаньес
37
Спинаццола
2
Карсдорп
12
Вильяр
17
Верету
7
Пеллегрини
9
Майорал
23
Перес
4-3-2-1
49
Проведель
15
Делл'Орко
24
Хабот
19
Терци
5
Маркицца
24
Эстевес
18
Маджоре
6
Агум
11
Гьяси
17
Фариас
91
Пикколи
23
Перес
24
Диавара
24
Диавара
23
Перес
12
Вильяр
4
Кристанте
4
Кристанте
12
Вильяр
2
Карсдорп
33
Перес
33
Перес
2
Карсдорп
15
Делл'Орко
10
Бастони
10
Бастони
15
Делл'Орко
24
Хабот
6
Эрлич
6
Эрлич
24
Хабот
18
Маджоре
13
Акампора
13
Акампора
18
Маджоре
91
Пикколи
16
Галабинов
16
Галабинов
91
Пикколи
11
Гьяси
10
Верде
10
Верде
11
Гьяси
Остались в запасе
Рома
Специя
58
Tall Lamine Junior
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
7
Суф Подгоряну
ПВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
56
Амир Фератович
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
22
Хуан Рамос
ЛЗ
27
Маттео Риччи
ОП
7
Кевин Агудело
ПВ
4
Томмазо Побега
ЦП
22
Титас Крапикас
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
58
Tall Lamine Junior
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
7
Суф Подгоряну
ПВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
56
Амир Фератович
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
Остались в запасе
22
Хуан Рамос
ЛЗ
27
Маттео Риччи
ОП
7
Кевин Агудело
ПВ
4
Томмазо Побега
ЦП
22
Титас Крапикас
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Рома - Специя
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Специя
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+