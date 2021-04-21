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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Интер
Специя - Интер: обзор матча 21 апреля 2021
Специя
21.04.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Интер
12'
Д. Фариас
39'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Интер
Желтая карточка
Н. Эстевес
89'
Замена
Л. Сена
️️️️
Д. Маджоре
84'
Замена
Э. Гьяси
️️️️
Д. Фариас
79'
Замена
К. Делл'Орко
️️️️
Р. Маркицца
78'
74'
Замена
Э. Янг
️️️️
И. Перишич
73'
Замена
А. Санчес
️️️️
К. Эриксен
Желтая карточка
Р. Маркицца
62'
Замена
А. Галабинов
️️️️
Р. Пикколи
62'
Замена
Л. Виньяли
️️️️
С. Феррер
46'
39'
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
ГОЛ! 1:0!
Д. Фариас
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
18
Джулио Маджоре
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Специя
41
Йерун Зут
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
15
Лео Сена
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-1-2-2-1
49
Проведель
44
Исмайли
5
Маркицца
19
Терци
4
Феррер
27
Риччи
18
Маджоре
24
Эстевес
17
Фариас
7
Агудело
91
Пикколи
4-1-1-2-2
1
Ханданович
2
Хакими
6
де Врей
37
Шкриньяр
95
Бастони
77
Брозович
23
Барелла
24
Эриксен
5
Перишич
10
Мартинес
9
Лукаку
5
Маркицца
15
Делл'Орко
15
Делл'Орко
5
Маркицца
4
Феррер
8
Виньяли
8
Виньяли
4
Феррер
18
Маджоре
15
Сена
15
Сена
18
Маджоре
17
Фариас
11
Гьяси
11
Гьяси
17
Фариас
91
Пикколи
16
Галабинов
16
Галабинов
91
Пикколи
5
Перишич
15
Янг
15
Янг
5
Перишич
24
Эриксен
4
Санчес
4
Санчес
24
Эриксен
Остались в запасе
Специя
Интер
41
Йерун Зут
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Специя - Интер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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