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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Наполи
Специя - Наполи: обзор матча 08 мая 2021
Специя
08.05.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 4
Завершен
Наполи
64'
Р. Пикколи
15'
П. Зелински
23'
В. Осимхен
44'
В. Осимхен
80'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Наполи
84'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
80'
ГОЛ! 1:4!
И. Лосано
Пас отдал
В. Осимхен
Замена
Р. Сапонара
️️️️
К. Агудело
78'
Замена
Д. Акампора
️️️️
Н. Эстевес
78'
76'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Д. Мертенс
76'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
69'
Замена
М. Руй
️️️️
Э. Хюсай
69'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
П. Зелински
Замена
Д. Фариас
️️️️
Э. Гьяси
68'
65'
Желтая карточка
В. Осимхен
ГОЛ! 1:3!
Р. Пикколи
64'
Желтая карточка
Л. Виньяли
62'
Желтая карточка
Н. Эстевес
58'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Д. Верде
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
В. Осимхен
Пас отдал
Л. Инсинье
Желтая карточка
М. Риччи
34'
23'
ГОЛ! 0:2!
В. Осимхен
Пас отдал
П. Зелински
15'
ГОЛ! 0:1!
П. Зелински
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
6'
Желтая карточка
Э. Хюсай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Специя
41
Йерун Зут
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
61
Валерио Лабриола
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-1-2-2-1
49
Проведель
44
Исмайли
5
Маркицца
24
Хабот
8
Виньяли
27
Риччи
24
Эстевес
18
Маджоре
11
Гьяси
7
Агудело
10
Верде
4-3-2-1
1
Мерет
4
Хюсай
44
Манолас
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
8
Руис
6
Демме
7
Зелински
21
Политано
10
Инсинье
45
Осимхен
24
Эстевес
13
Акампора
13
Акампора
24
Эстевес
7
Агудело
17
Сапонара
17
Сапонара
7
Агудело
11
Гьяси
17
Фариас
17
Фариас
11
Гьяси
10
Верде
91
Пикколи
91
Пикколи
10
Верде
4
Хюсай
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
4
Хюсай
Мертенс
99
Эльмас
99
Эльмас
Мертенс
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
7
Зелински
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Зелински
Остались в запасе
Специя
Наполи
10
Симоне Бастони
ЦП
41
Йерун Зут
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
98
Карим Зедадка
ЛВ
61
Валерио Лабриола
ЦП
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
10
Симоне Бастони
ЦП
41
Йерун Зут
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Остались в запасе
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
98
Карим Зедадка
ЛВ
61
Валерио Лабриола
ЦП
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Специя - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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