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Кристиан Альварес
Статистика
Кристиан Альварес - статистика
Завершил карьеру
13 ноября 1985 (40), Росарио
#1 | Вратарь
186 см | 81 кг
Аргентина | Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
17
-33
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Кордоба
1 : 2
17.05.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
0 : 2
08.04.2015
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эйбар
1 : 2
03.04.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
34'
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
1 : 0
21.03.2015
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
3 : 1
14.03.2015
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
6 : 1
08.03.2015
Райо Вальекано
1' - 120'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
4 : 2
28.02.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
1 : 0
22.02.2015
Райо Вальекано
46' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 0
15.02.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2 : 0
09.02.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
1 : 2
30.01.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
3 : 1
24.01.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
17.01.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0 : 1
12.01.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1 : 2
04.01.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1 : 3
20.12.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3 : 0
13.12.2014
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
0 : 1
07.12.2014
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Альмерия
0 : 1
01.12.2014
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
1 : 0
23.11.2014
Сельта
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 11 тур
Реал
5 : 1
08.11.2014
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
4 : 0
26.10.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
2 : 1
24.09.2014
Атлетик
1' - 46'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
4 : 2
21.09.2014
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
2 : 3
14.09.2014
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Депортиво
2 : 2
31.08.2014
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 0
25.08.2014
Атлетико
1' - 90'
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