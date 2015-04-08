Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал
Райо Вальекано - Реал: обзор матча 08 апреля 2015
Райо Вальекано
08.04.2015, среда, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 2
Завершен
Реал
68'
К. Роналду
73'
Х. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Реал
90'
+1
Замена
Чичарито
️️️️
Г. Бэйл
89'
Замена
Начо
️️️️
Х. Родригес
Замена
Х. Акино
️️️️
А. Эмбарба
80'
73'
ГОЛ! 0:2!
Х. Родригес
Пас отдал
К. Роналду
72'
Замена
Иско
️️️️
К. Бензема
Замена
Мику
️️️️
А. Буэно
69'
68'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Карвахаль
Желтая карточка
А. Амайя
63'
Желтая карточка
Д. Кобеньо
60'
Замена
Х. Санчес
️️️️
М. Фато
57'
54'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
52'
Желтая карточка
Г. Бэйл
52'
Желтая карточка
Т. Кроос
50'
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
Н. Мартинес
44'
Желтая карточка
Тито
39'
20'
Желтая карточка
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
10
Роберто Трасоррас
(К)
ОП
19
Альберто Буэно
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Лика
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
20
Мику
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Кобеньо
22
Мартинес
83
Зе Каштру
4
Амайя
2
Тито
28
Фато
10
Трасоррас
19
Буэно
5
Какута
23
Эмбарба
9
Манушу
4-2-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
10
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
28
Фато
19
Санчес
19
Санчес
28
Фато
23
Эмбарба
20
Акино
20
Акино
23
Эмбарба
19
Буэно
20
Мику
20
Мику
19
Буэно
23
Родригес
6
Начо
6
Начо
23
Родригес
9
Бензема
22
Иско
22
Иско
9
Бензема
18
Бэйл
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Бэйл
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал
1
Кристиан Альварес
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Лика
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Лика
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Райо Вальекано - Реал
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Вальекас
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Реал
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
Вчера, 13:49
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
Вчера, 00:27
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
Вчера, 13:49
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
Вчера, 00:27
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+