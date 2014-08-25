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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетико
Райо Вальекано - Атлетико: обзор матча 25 августа 2014
Райо Вальекано
25.08.2014, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Атлетико
90'
+2
Желтая карточка
Хуанфран
84'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Гризманн
83'
Желтая карточка
М. Суарес
75'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
М. Манджукич
Желтая карточка
А. Ба
63'
62'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Р. Хименес
Замена
Манушу
️️️️
Х. Перейра
55'
Желтая карточка
Р. Баэна
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Хавьер Акино
ПП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Лика
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
30
Ба
2
Тито
83
Зе Каштру
17
Куини
15
Баэна
10
Трасоррас
20
Акино
5
Какута
9
Перейра
19
Буэно
3-2-2-3
13
Мойя
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
6
Сикейра
6
Коке
14
Габи
9
Хименес
9
Манджукич
7
Гризманн
9
Перейра
9
Манушу
9
Манушу
9
Перейра
9
Манджукич
23
Эрнандес
23
Эрнандес
9
Манджукич
7
Гризманн
7
Родригес
7
Родригес
7
Гризманн
9
Хименес
8
Ньигес
8
Ньигес
9
Хименес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетико
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Лика
ЦП
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Лика
ЦП
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Вальекас
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