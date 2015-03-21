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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Малага
Райо Вальекано - Малага: обзор матча 21 марта 2015
Райо Вальекано
21.03.2015, суббота, 20:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Малага
22'
Г. Какута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Малага
Желтая карточка
Тито
90'
+4
Желтая карточка
Р. Трасоррас
90'
+1
Желтая карточка
З. Каштру
83'
79'
Замена
Дуда
️️️️
С. Кастильехо
74'
Вторая желтая
М. Ангелери
Замена
Лика
️️️️
Г. Какута
70'
Желтая карточка
Манушу
69'
Желтая карточка
А. Эмбарба
59'
Желтая карточка
Р. Баэна
57'
56'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
М. Торрес
56'
Замена
А. Бока
️️️️
Р. Орта
Замена
Э. Инсуа
️️️️
Н. Мартинес
54'
Замена
Манушу
️️️️
Л. Баптистао
36'
Желтая карточка
А. Амайя
32'
26'
Желтая карточка
М. Ангелери
ГОЛ! 1:0!
Г. Какута
Пас отдал
А. Буэно
22'
Желтая карточка
Н. Мартинес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
36
Ресио
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Лика
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Манушу
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
4-2-2-2
1
Альварес
22
Мартинес
4
Амайя
2
Тито
83
Зе Каштру
15
Баэна
10
Трасоррас
5
Какута
23
Эмбарба
12
Баптистао
19
Буэно
4-3-2-1
13
Камени
2
Ангелери
23
Торрес
16
Росалес
3
Велигтон
36
Ресио
10
Дардер
14
Саму
70
Кастильехо
21
Орта
7
Хуанми
22
Мартинес
2
Инсуа
2
Инсуа
22
Мартинес
5
Какута
7
Лика
7
Лика
5
Какута
12
Баптистао
9
Манушу
9
Манушу
12
Баптистао
21
Орта
15
Бока
15
Бока
21
Орта
70
Кастильехо
17
Дуда
17
Дуда
70
Кастильехо
23
Торрес
39
Амрабат
39
Амрабат
23
Торрес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Малага
1
Давид Кобеньо
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Статистика матча Райо Вальекано - Малага
8
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
8
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Вальекас
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