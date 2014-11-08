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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Райо Вальекано
Реал - Райо Вальекано: обзор матча 08 ноября 2014
Реал
08.11.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 11 тур
5 : 1
Завершен
Райо Вальекано
9'
Г. Бэйл
39'
С. Рамос
55'
Т. Кроос
57'
К. Бензема
82'
К. Роналду
43'
А. Буэно
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Райо Вальекано
90'
+1
Желтая карточка
Куини
Замена
Чичарито
️️️️
Г. Бэйл
84'
Замена
А. Медран
️️️️
К. Бензема
83'
ГОЛ! 5:1!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
82'
77'
Желтая карточка
Лика
71'
Замена
Манушу
️️️️
Л. Баптистао
Замена
Иско
️️️️
Х. Родригес
67'
59'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Р. Трасоррас
ГОЛ! 4:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
57'
56'
Желтая карточка
Тито
ГОЛ! 3:1!
Т. Кроос
Пас отдал
К. Роналду
55'
44'
Желтая карточка
М. Фато
43'
ГОЛ! 2:1!
А. Буэно
Пас отдал
Л. Баптистао
ГОЛ! 2:0!
С. Рамос
Пас отдал
Т. Кроос
39'
23'
Замена
Куини
️️️️
Э. Инсуа
22'
Травма
Э. Инсуа
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Т. Кроос
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ОП
28
Мохаммед Фато
ОП
19
Альберто Буэно
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Лика
ПП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
18
Серхио Агуса
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
22
Иско
АП
14
Чичарито
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
17
Куини
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Манушу
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
6
Начо
10
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
4-2-2-1-1
1
Альварес
2
Тито
83
Зе Каштру
30
Ба
2
Инсуа
10
Трасоррас
28
Фато
7
Лика
19
Буэно
5
Какута
12
Баптистао
9
Бензема
10
Медран
10
Медран
9
Бензема
23
Родригес
22
Иско
22
Иско
23
Родригес
18
Бэйл
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Бэйл
2
Инсуа
17
Куини
17
Куини
2
Инсуа
10
Трасоррас
19
Санчес
19
Санчес
10
Трасоррас
12
Баптистао
9
Манушу
9
Манушу
12
Баптистао
Остались в запасе
Реал
Райо Вальекано
18
Серхио Агуса
ЦП
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Алехандро Посуэло
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
Остались в запасе
18
Серхио Агуса
ЦП
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Алехандро Посуэло
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал - Райо Вальекано
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 21:55 (прямая)
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